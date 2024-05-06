ميرلييه يفوز بالمرحلة الثالثة لسباق إيطاليا للدراجات وبوغاتشار يحتفظ بالصدارة

فاز البلجيكي تيم ميرلييه بالمرحلة الثالثة لسباق إيطاليا للدراجات، اليوم الإثنين، بعد تهديد قوي من تادي بوغاتشار متصدر الترتيب العام، لكن المتسابق السلوفيني احتفظ بالقميص الوردي.

وكان من المتوقع أن تبلغ المرحلة الثالثة التي امتدت بطول 166 كيلومترا من نوفارا إلى فوسانو ذروتها بصراع بين متسابقي السرعة لكن بوغاتشار كان له رأي آخر إذ انطلق بسرعة قبل كيلومترين من النهاية تلاه جيرانت توماس قبل أن يلحق بهما باقي المتسابقين عند خط النهاية.

وفاز ميرلييه متسابق فريق سودال كويك-ستيب بالمرحلة متقدما على جوناثان ميلان متسابق ليدل تريك بينما احتل الإريتري بينيام جيرماي المركز الثالث مع فريق إنترمارش-وانتي.

ويبقى بوغاتشار، الذي فاز بالمرحلة الثانية أمس الأحد لينتزع صدارة الترتيب العام، متقدما على توماس متسابق إنيوس جريناديرز ودانييل مارتينيز متسابق فريق بورا-هانزغروهي.