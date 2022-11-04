أسباب اعتزال جيرارد بيكيه المفاجئ
أعلن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة وأحد قادته اعتزال كرة القدم ومغادرة برشلونة قبل نهاية عقده والذي ينتهي صيف 2024 وسيكون لقاء ألميريا السبت القادم في الدوري الإسباني اللقاء الأخير في مسيرته كلاعب.
وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية فعدة أسباب دفعت جيرارد بيكيه للاعتزال مبكرا وجاءت كالتالي:
لم يعد لاعبا أساسيا
لم يعد جيرارد بيكيه لاعبا أساسيا في برشلونة وأخبره المدرب تشافي هيرنانديز في الصيف الماضي أن دوره في الفريق سيكون ثانويا وأدى التعاقد مع كوندي وكريستينسين وتفضيل المدرب لإيريك غارسيا وأراوخوا لتراجعه للمركز الخامس في ترتيب لاعبي الدفاع.
وضعية شخصية معقدة
أنهى جيرارد بيكيه الموسم الماضي بمشاكل شخصية معقده حيث كشفت تسريبات صوتية مع رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم حول عمولات عبر شركته كوسموس بخصوص كأس السوبر الإسباني وأيضا انفصاله عن صديقته الكولومبية شاكيرا ومشاكل حضانة طفليه.
لقاءه السيئ في الكامب نو أمام إنتر ميلان
بدأ بيكيه الموسم على دكة البدلاء وبسبب إصابات أراوخوا وكوندي وكريستينسن اضطر تشافي لإشراكه في بعض اللقاءات وأبرزها لقاء الإياب في الكامب نو أمام إنتر ميلان وكان سببا في تلقي الفريق هدفين في لقاء فقد خلاله برشلونة تقريبا حظوظه في التأهل لدور 16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل 3-3
صافرات الاستهجان في الكامب وصورته
كان بيكيه معشوق جماهير الكامب نو طيلة مسيرته لكنه في الفترة الأخيرة انقسم المشجعون حول الموقف منه وبدأت صافرات الاستهجان ضده بسبب مستواه ويعتقد المدافع أن كلمات لابورتا رئيس برشلونة حول بعض اللاعبين اللذين رفضوا خفض رواتبهم خلفت هذه الانتقادات ضده وسط الجماهير.
واختار بيكيه الرحيل لكون الجماهير بدأت تهاجمه ويرغب في الحفاظ على صورته جيدة في صفوفها.
وعده لتشافي
حين تحدث تشافي هيرنانديز مع بيكيه حول دوره الجديد أكد أنه سيقاتل من أجل كسب مكان رسمي وإظهار أنه يجب أن يكون لاعبا رسميا للمدرب وفي حال فشله في التحدي سيرحل لكونه لا يرغب في مغادرة برشلونة كلاعب بديل وعادي.
مشاكل جسدية
يعاني بيكيه من مشاكل بدنية منذ نهاية الموسم الماضي وكان يحتاج للراحة وعلى الرغم من كونه تعافى منها لكنها تظهر بشكل دوري وهو ما يؤثر على مستواه وفرصته في اللعب.