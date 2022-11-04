أسباب اعتزال جيرارد بيكيه المفاجئ

لم يعد لاعبا أساسيا

لم يعد جيرارد بيكيه لاعبا أساسيا في برشلونة وأخبره المدرب تشافي هيرنانديز في الصيف الماضي أن دوره في الفريق سيكون ثانويا وأدى التعاقد مع كوندي وكريستينسين وتفضيل المدرب لإيريك غارسيا وأراوخوا لتراجعه للمركز الخامس في ترتيب لاعبي الدفاع.

وضعية شخصية معقدة

أنهى جيرارد بيكيه الموسم الماضي بمشاكل شخصية معقده حيث كشفت تسريبات صوتية مع رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم حول عمولات عبر شركته كوسموس بخصوص كأس السوبر الإسباني وأيضا انفصاله عن صديقته الكولومبية شاكيرا ومشاكل حضانة طفليه.

لقاءه السيئ في الكامب نو أمام إنتر ميلان

بدأ بيكيه الموسم على دكة البدلاء وبسبب إصابات أراوخوا وكوندي وكريستينسن اضطر تشافي لإشراكه في بعض اللقاءات وأبرزها لقاء الإياب في الكامب نو أمام إنتر ميلان وكان سببا في تلقي الفريق هدفين في لقاء فقد خلاله برشلونة تقريبا حظوظه في التأهل لدور 16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل 3-3

صافرات الاستهجان في الكامب وصورته

كان بيكيه معشوق جماهير الكامب نو طيلة مسيرته لكنه في الفترة الأخيرة انقسم المشجعون حول الموقف منه وبدأت صافرات الاستهجان ضده بسبب مستواه ويعتقد المدافع أن كلمات لابورتا رئيس برشلونة حول بعض اللاعبين اللذين رفضوا خفض رواتبهم خلفت هذه الانتقادات ضده وسط الجماهير.

واختار بيكيه الرحيل لكون الجماهير بدأت تهاجمه ويرغب في الحفاظ على صورته جيدة في صفوفها.