ليفركوزن يعادل رقم بايرن ميونخ القياسي ويقترب من التتويج بلقب الدوري الألماني

تغلب باير ليفركوزن متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني 1/0 على يونيون برلين، اليوم السبت؛ ليعادل الرقم القياسي لعدد المباريات خسارة في الدوري وهو 28 مباراة متتالية ويقترب من ضمان لقبه الأول في الدوري بعد أن تقدم بفارق 16 نقطة في الصدارة قبل ست مباريات على النهاية.

وتأهل باير ليفركوزن أيضا إلى نهائي كأس ألمانيا كما سيواجه ويستهام يونايتد الأسبوع المقبل في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي.

ووضع باير ليفركوزن يونيون برلين في موقف دفاعي منذ البداية وعلى الرغم من سلسلة من الفرص، اضطر فريق تشابي ألونسو إلى الانتظار حتى الوقت بدل الضائع من الشوط الأول حتى يتمكن فلوريان فيرتز من التسجيل من ركلة جزاء.