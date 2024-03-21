الهلال يستهدف ضم نجم فلامنغو البرازيلي

كشفت تقارير صحفية أن جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، يستهدف التعاقد مع جيرسون سانتوس، نجم فلامنغو البرازيلي، لينضم لكتيبة "الزعيم" في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة (bolavip) فإن إدارة الهلال على استعداد لدفع مبلغ 15 مليون يورو إلى نادي فلامنغو لشراء المدة المتبقية من عقد جيرسون، الذي يمتد حتى ديسمبر 2027.

وأشارت إلى أن مسؤولي فلامنغو يرغبون في الحفاظ على متوسط الميدان البالغ من العمر 26 سنة؛ خاصة أنه أصبح أحد الأعمدة الرئيسية في الفريق.