الهلال يستهدف ضم نجم فلامنغو البرازيلي
كشفت تقارير صحفية أن جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، يستهدف التعاقد مع جيرسون سانتوس، نجم فلامنغو البرازيلي، لينضم لكتيبة "الزعيم" في الميركاتو الصيفي المقبل.
ووفقا لما ذكرته صحيفة (bolavip) فإن إدارة الهلال على استعداد لدفع مبلغ 15 مليون يورو إلى نادي فلامنغو لشراء المدة المتبقية من عقد جيرسون، الذي يمتد حتى ديسمبر 2027.
وأشارت إلى أن مسؤولي فلامنغو يرغبون في الحفاظ على متوسط الميدان البالغ من العمر 26 سنة؛ خاصة أنه أصبح أحد الأعمدة الرئيسية في الفريق.
وكان اللاعب قد انضم إلى فلامنغو في 2019 قادما من روما الإيطالي.
يذكر أن جورجي جيسوس أشرف على تدريب جيرسون سانتوس، في صفوف فلامنغو، خلال موسم 2019-2020.
ويسير الهلال بثبات نحو التتويج بلقب دوري روشن السعودي هذا الموسم، بعد تحقيقه 22 انتصارًا مع 4 تعادلات، وهو الفريق الوحيد في السعودية الذي لم يتعرض للخسارة هذا الموسم.
ونجح لاعبو الهلال في تسجيل 72 هدفًا حتى اللحظة في الموسم الرياضي الجاري.