تمهيدا لحل أزمة المنع من القيد.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية
نجح نادي الزمالك في الحصول على توقيع محمد البلعوطي، حارس مرمى نادي إنبي، لمدة 4 سنوات، بداية من الموسم المقبل.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة 3 فترات، بدايةً من 24 أبريل، وحتى سداد غرامة المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق.
وقالت إدارة النادي الأبيض أخيرا إنها تسعى جاهدة لحل الأزمة سريعا؛ لكي لا تؤثر على التعاقدات الجديدة للفريق.
وفي ظل هذه التحركات، قال مصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "البلعوطي وقّع للفريق الأبيض بحضور حسين السيد، عضو مجلس إدارة النادي، بعد موافقة غومير، المدير الفني للفريق".
وتابع: "اللاعب عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي مع إنبي؛ لذلك تم تجميده في الفريق الفترة الماضية".
البلعوطي، البالغ 29 عاما، شارك بقميص إنبي في 78 مباراة بالدوري المصري، استقبل 88 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 22.
وأوضح المصدر أيضا أن إدارة النادي قررت تجديد عقد الحارس محمد عواد بجانب ضم البلعوطي، مع عودة أحمد نادر السيد، حارس مرمى فريق باوك اليوناني.
ويرغب الزمالك في عودة الحارس الشاب من جديد إلى صفوفه، في ظل غموض موقف محمد عواد ومحمد صبحي في ملف التجديد حتى هذه اللحظة.
ويضع نادي الزمالك اسم أحمد نادر السيد على رأس الأسماء المرشحة لتدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الجديد.
وكان الزمالك قد تعرض للخسارة أمام نظيره سموحة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأحد.
ويعود الفريق الأبيض للمواجهات القارية؛ إذ يشارك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، تاركًا المشوار المحلي لفترة مؤقتة.
ويحل الزمالك ضيفًا على نهضة بركان المغربي، بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية، يوم الأحد 12 مايو الجاري.
وكان الزمالك قد نجح في الوصول للدور النهائي ببطولة الكونفدرالية بفوز على دريمز الغاني، فيما تأهل نهضة بركان على حساب اتحاد العاصمة في مواجهتي ذهاب وإياب لم يُلعبا.