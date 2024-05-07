تمهيدا لحل أزمة المنع من القيد.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

نجح نادي الزمالك في الحصول على توقيع محمد البلعوطي، حارس مرمى نادي إنبي، لمدة 4 سنوات، بداية من الموسم المقبل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة 3 فترات، بدايةً من 24 أبريل، وحتى سداد غرامة المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق.

وقالت إدارة النادي الأبيض أخيرا إنها تسعى جاهدة لحل الأزمة سريعا؛ لكي لا تؤثر على التعاقدات الجديدة للفريق.

وفي ظل هذه التحركات، قال مصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "البلعوطي وقّع للفريق الأبيض بحضور حسين السيد، عضو مجلس إدارة النادي، بعد موافقة غومير، المدير الفني للفريق".