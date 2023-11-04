الهلال يعلن إصابة سافيتش وغيابه عن مواجهة مومباي

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم السبت، إصابة لاعبه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش بالتواء في الركبة وغيابه عن مواجهة مومباي سيتي الهندي في دوري أبطال آسيا، يوم الإثنين.

وقال الهلال عبر حسابه على منصة "إكس": "تعذرت مغادرة سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش مع بعثة الفريق إلى الهند، وذلك بعد إصابته بالتواء في الركبة خلال مواجهة الفتح أمس الجمعة، وسيخضع اللاعب لفحص طبي على موضع الإصابة غدا".