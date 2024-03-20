انحنى أمام الجميع.. لاعب باريس سان جيرمان يقدم اعتذارا علنيا (فيديو)

وقال لي لوسائل إعلام كورية، اليوم: "تلقيت الكثير من الحب والدعم من الجماهير خلال كأس آسيا، لكني لم أرد لها الجميل وخيبت آمالها".

وأضاف: "الانتقادات من الجميع ستساعدني في مسيرتي. سأحاول جاهدا لأصبح شخصا أفضل ولاعب كرة قدم أفضل".

وأبلغ سون مؤتمرا صحفيًّا، في وقت سابق من اليوم، أن لي قدّم "اعتذارا من القلب" خلال عشاء الفريق، مساء الثلاثاء، وأن الفريق بالكامل قبِله.

وقال سون: "الاعتذار يتطلب شجاعة، وكانغ-إن وقف أمام الجميع وقدم اعتذاره بإخلاص. أعتقد أن ذلك قرب الجميع حقًّا من بعضهم البعض".

مضيفا: "الأجواء في الغرفة ليست سيئة، أعتقد أنكم لن تضطروا للكتابة عن إصبعي بعد الآن".