معركة خلال التمارين وشتائم متبادلة.. الكشف عن سرّ انفصال دجوكوفيتش عن مدربه

كشفت تقارير إخبارية فرنسية أن معركة في التدريبات خلال بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس، تقف وراء إعلان لاعب التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الأول عالميًا، انفصاله رسميًا عن مدربه الكرواتي جوران إيفانيسيفيتش.

وخرج نوفاك دجوكوفيتش مبكرًا من بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس، بعد خسارته في الدور الثالث لبطولة إنديان ويلز أمام الإيطالي لوكا ناردي بمجموعتين لواحدة.

وعقب الخروج المفاجئ أعلن المصنف الأول عالميًا استغناءه عن مدربه غوران إيفانسيفيتش الذي انضم إلى جهازه الفني، منذ العام 2019، وساهم بتصدّره المشهد في رياضة الكرة الصفراء.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "أواست فرنس"، اندلعت معركة عنيفة تخللتها شتائم متبادلة بين دجوكوفيتش وإيفانسيفيتش أدت إلى القطيعة، وذلك بحسب شهادة قدمها كريغ شابيرو، الصحفي المتخصص في كرة المضرب ضمن شبكة ESPN.

وقال شابيرو: "اندلعت مشاجرة عنيفة أثناء حصة تدريبات في بطولة إنديان ويلز بين نوفاك ديوكوفيتش والمدرب غوران إيفانيسيفيتش، لقد عاب هذا الأخير على لاعبه عدم استثمار بعض الفرص أو على بعض خياراته السيئة في المباريات وهو ما لم يرُق للاعب الصربي الذي ثار في وجه المدرب قبل أن تندلع معركة عنيفة تخللتها شتائم بين الرجلين."

وانضم إيفانيسيفيتش، الفائز بلقب بطولة ويمبلدون، العام 2001، إلى فريق دجوكوفيتش، في العام 2019، وساهم منذ ذلك الوقت بفوزه بتسعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.

وذكر دجوكوفيتش الحاصل على 24 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى أنه قرر وقف التعاون مع مدربه، حيث إن الانسجام بينهما في الملعب قد شهد صعودًا وهبوطًا، وفق قوله.

وينتظر أن يعيّن اللاعب الصربي مدربًا جديدًا قبل بدء استعداداته لموسم الملاعب الترابية.