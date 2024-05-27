ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يعود للانتصارات على حساب الاتحاد
عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى طريق الانتصارات بالدوري المصري الممتاز، وفاز على الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على استاد برج العرب.
وخلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في إطار الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وضع الزمالك في جعبته 3 نقاط جديدة، عوض بها تعادله أمام فيوتشر في الجولة الماضية.
افتتح ناصر ماهر التسجيل لصالح الزمالك في شباك الاتحاد السكندري، في الدقيقة 27، من تسديدة صاروخية، وعزز سيف الدين الجزيري النتيجة لصالح الزمالك بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 63، بعد جملة تكتيكية رائعة.
وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك إلى 28 نقطة في المركز الـ12، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 35 في المركز الخامس.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: