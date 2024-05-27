ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يعود للانتصارات على حساب الاتحاد

وخلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في إطار الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وضع الزمالك في جعبته 3 نقاط جديدة، عوض بها تعادله أمام فيوتشر في الجولة الماضية.

افتتح ناصر ماهر التسجيل لصالح الزمالك في شباك الاتحاد السكندري، في الدقيقة 27، من تسديدة صاروخية، وعزز سيف الدين الجزيري النتيجة لصالح الزمالك بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 63، بعد جملة تكتيكية رائعة.