تعليق مثير من فينيسيوس على منشور بيلينغهام (صورة)

وسيواجه ريال مدريد فريق بايرن ميونخ في نصف النهائي، يوم الـ30 من أبريل في ميونخ، ويوم الـ8 من مايو المقبل في مدريد.

ونشر بيلينغهام صورة تبرز احتفاله بالتأهل إلى نصف النهائي، ليرد فينيسيوس جونيور :"ألم أخبرك؟!، هذا ريال مدريد".

وأعجب كثيرون بتعليق فينيسيوس جونيور، الذي تم تفسيره بما كشف عنه سابقًا عن دوره في قدوم لاعب بروسيا دورتموند السابق إلى النادي الملكي مطلع الموسم الجاري.