تعليق مثير من فينيسيوس على منشور بيلينغهام (صورة)
اكتسح تعليق فينيسيوس جونيور، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على منشور صديقه وزميله جود بيلينغهام الإنترنت.
وتأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على مانشستر سيتي بركلات الترجيح في إياب ربع النهائي.
وتعادل الفريقان في مجموع المباراتين 4/4 إذ تم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لريال مدريد في النهاية.
وسيواجه ريال مدريد فريق بايرن ميونخ في نصف النهائي، يوم الـ30 من أبريل في ميونخ، ويوم الـ8 من مايو المقبل في مدريد.
ونشر بيلينغهام صورة تبرز احتفاله بالتأهل إلى نصف النهائي، ليرد فينيسيوس جونيور :"ألم أخبرك؟!، هذا ريال مدريد".
وأعجب كثيرون بتعليق فينيسيوس جونيور، الذي تم تفسيره بما كشف عنه سابقًا عن دوره في قدوم لاعب بروسيا دورتموند السابق إلى النادي الملكي مطلع الموسم الجاري.
ومن المعروف أن فينيسيوس جونيور لعب دورًا مهمًّا في إقناع بيلينغهام بالانتقال إلى ريال مدريد رغم امتلاكه عروضًا مهمة من أندية الدوري الإنجليزي مثل ليفربول ومانشستر يونايتد.
وقدم بيلينغهام وفينيسيوس مباراة كبيرة أمس أمام مانشستر سيتي، كما شاركا بشكل فعال في الهدف الذي سجله رودريغو في مرمى أيدرسون.
ويعد فينيسيوس جونيور وبيلينغهام من أبرز لاعبي ريال مدريد في مباراة الأمس بل وهذا الموسم، بالإضافة إلى أنتونيو روديغير والحارس الأوكراني لونين والبرازيلي رودريغو.