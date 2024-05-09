رجل النهائيات بلا منازع.. ماذا يقول تاريخ أنشيلوتي في دوري أبطال أوروبا؟

عندما أقر الحكم البولندي سيمون مارسينياك صحة هدف ريال مدريد الثاني أمام بايرن ميونخ في الوقت المحتسب بدل الضائع من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عمت الفرحة الجنونية أرجاء ملعب سان تياغو بيرنابيو، وأطلق لاعبو الفريق الملكي العنان لاحتفال صاخب مع المشجعين، لكنَّ رجلًا واحدًا في الريال تمسك بهدوء غريب، وصفق للاعبيه مطالبًا إيّاهم بالتركيز خلال اللحظات الأخيرة من اللقاء.

لم يكن ذلك الرجل سوى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي قاد ريال مدريد لبلوغ المباراة النهائية بعد 4 مباريات في غاية الإثارة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن الألماني في ربع ونصف نهائي المسابقة، ليضرب موعدًا جديدًا مع المشهد الختامي لدوري الأبطال.

مشهد مألوف

وفي الحقيقة، لم يكن ذلك المشهد غريبًا عن الإيطالي البالغ من العمر 64 عامًا، والذي أصبح دون منازع رجل النهائيات في أمجاد الكؤوس الأوروبية للأندية، وواحدًا من أبطال المسابقة، ليس فقط كمدرب، وإنما أيضًا منذ أن كان لاعبًا لنادي ميلان الإيطالي، في جيل أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي، الذي كان يضم كتيبة من عظماء الكرة على غرار الثلاثي الهولندي فان باستن وخوليت ورييكارد وأسطورة الكرة الإيطالية فرانكو باريزي.