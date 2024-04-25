مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يحل فريق الأهلي ضيفًا على الرياض في افتتاح الجولة الـ 29 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى مانشستر سيتي لاستغلال تعثر ليفربول، واستعادة الصدارة من آرسنال عندما يلعب أمام برايتون في مباراة مؤجلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يلعب اليوم فريق روما ضد أودينيزي، في مباراة ستستكمل من المرحلة الـ32 لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد انهيار إيفان نديكا لاعب روما.

ووقع نديكا في أرض الملعب في الدقيقة 72 بسبب معاناته من آلام في الصدر، وفور سقوطه هرع المسعفون إلى أرض الملعب ومعهم جهاز إزالة الرجفان، على الرغم من عدم استخدامه.

وكانت النتيجة تشير للتعادل 1 / 1، ووفقا للوائح رابطة الدوري الإيطالي، من المقرر أن يتم استئناف المباراة بنفس النتيجة والدقيقة التي توقفت فيها، مع تواجد اللاعبين الذين كانوا في الملعب.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة