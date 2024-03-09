مهاجم تشيلسي يصدم محمد صلاح

استبعد الإنجليزي كارلتون كول، مهاجم تشيلسي السابق، الجناح المصري محمد صلاح، من قائمته المختصرة لأفضل 3 أجنحة في الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي.

وسجل صلاح 15 هدفًا، وصنع 9 في 21 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتأخر بثلاثة أهداف عن إيرلينغ هالاند متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

ورغم ذلك استبعد كارلتون كول نجم ليفربول من قائمته المختصرة، وفضّل اختيار فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، وباكايو ساكا، لاعب آرسنال، ومحمد قدوس لابع ويستهام، كأفضل 3 أجنحة في الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي.