مهاجم تشيلسي يصدم محمد صلاح
استبعد الإنجليزي كارلتون كول، مهاجم تشيلسي السابق، الجناح المصري محمد صلاح، من قائمته المختصرة لأفضل 3 أجنحة في الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي.
وسجل صلاح 15 هدفًا، وصنع 9 في 21 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتأخر بثلاثة أهداف عن إيرلينغ هالاند متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.
ورغم ذلك استبعد كارلتون كول نجم ليفربول من قائمته المختصرة، وفضّل اختيار فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، وباكايو ساكا، لاعب آرسنال، ومحمد قدوس لابع ويستهام، كأفضل 3 أجنحة في الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي.
وقال كارلتون كول لشبكة "إي إس بي إن": "أفضل 3 أجنحة حاليًا في الدوري الإنجليزي هم: فيل فودين وبوكايو ساكا ومحمد قدوس".
وبشكل عام لعب صلاح الموسم الحالي مع ليفربول 29 مباراة في مختلف المسابقات سجل فيها 19 هدفًا، وصنع 10.
وانتقل صلاح لليفربول، صيف 2017، من روما ومنذ ذلك الحين سجل للريدز 205 أهداف، وصنع 89 في 334 مباراة.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويملك 63 نقطة من 27 مباراة، ويتقدم بنقطة عن مانشستر سيتي، ونقطتين عن آرسنال.
ويستضيف ليفربول منافسه مانشستر سيتي، غدًا الأحد، في قمة الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ونال ليفربول كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سيلاقي مانشستر يونايتد، كما فاز الريدز 5/1 خارج ملعبه على سبارتا براغ التشيكي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.