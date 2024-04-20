"سبيد" يفاجئ يورغن كلوب بعقد لتدريب مانشستر يونايتد

ولم تكن تلك الوثيقة سوى عقد مزيف وضعه المؤثر الأمريكي الشهير "سبيد" على طاولة كلوب ليتفاجأ الأخير عند دخوله قاعة المؤتمر قبل أن يبدأ في الإجابة على أسئلة الصحفيين.

وأظهرت صورة نشرها جاز درينكووتر، الصحفي في شبكة "بي بي سي" BBC في مانشستر، على حسابه بمنصة إكس المدرب الألماني، وهو يمسك العقد بين يديه دون أن يكون قد فهم شيئا من المقلب الذي وضعه سبيد فيه.

ومن جانبها، نشرت صحيفة "ميرور" The Mirror البريطانية بعض التفاصيل عن القصة المضحكة فيما عادت لتذكر بالمفاوضات السابقة بين كلوب والمان يونايتد، وتحديدا في 2013 عندما تولى السير أليكس فيرجسون التفاوض رسميا مع الألماني الذي كان في ذلك الوقت مدربا لبوروسيا دورتموند، وبعدها بعامين ونصف وصل كلوب إلى ملعب أنفيلد.

ويشار إلى أن يورغن كلوب (56 عاما) يقضي أسابيعه الأخيرة مع ليفربول الفريق الذي قضى معه 8 سنوات وتوج معه بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية 2019 والدوري الإنجليزي 2020 وكأس الرابطة الإنجليزية 2022.

وخلال الموسم الحالي أصبحت آمال ليفربول في الحصول على لقب الدوري على المحك، فيما خرج من سباق كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.