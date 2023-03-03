غوارديولا قبل مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل: مستوى المنافس لم يعد مفاجأة

وقال غوارديولا للصحفيين قبل مباراة مانشستر سيتي على أرضه ضد نيوكاسل، غدا السبت: "لم يتواجدوا هنا عند القمة منذ فترة طويلة وتعتقد دائما أنهم بحاجة إلى وقت لكنهم قاموا بعمليات استقدام مميزة للغاية".

وأضاف: "تعاقدوا مع لاعبين ذوي خبرة، وهو بالضبط ما يحتاجون إليه. لديهم مدرب يتميز بجودة عالية، ربما كانوا مفاجأة لكن ليس بعد الآن. أعتقد أنهم سيبقون هناك".

وتابع: "إنهم أحد أقوى المنافسين بالنسبة لنا حتى نهاية الموسم، من حيث الخبرة والتهديد على المرمى ونقل اللعب والركلات الثابتة.. إنهم أفضل فريق في الدوري.. العديد والعديد من الأشياء، لهذا السبب كانوا ضمن المنطقة القريبة من مقدمة الترتيب طوال الموسم".