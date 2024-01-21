ماينان يكشف تفاصيل ما تعرض له أمام أودينيزي

دعا مايك ماينان، حارس ميلان الإيطالي، إلى تطبيق عقوبات صارمة، من أجل مكافحة العنصرية في الرياضة.

جاءت دعوة ماينان بعد مغادرته أرض الملعب فترةً قصيرة في الشوط الأول من مباراة فريقه أمام أودينيزي بالبطولة المحلية، احتجاجا على هتافات عنصرية ضده، أمس السبت.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ماينان نبه حكم المباراة قبل مغادرة الملعب، بسبب الهتافات العنصرية المتكررة من الجماهير المحلية، وتبعه زملاؤه إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس، ثم عاد إلى المرمى بعد دقائق معدودة.

وقال ماينان لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا": "قلت إنه لا يمكننا ممارسة رياضة كرة القدم بهذه الطريقة. هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك".