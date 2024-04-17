موقف زيزو من مباراة الزمالك ودريمز في الكونفدرالية

كشفت تقارير إعلامية عن موقف أحمد سيد "زيزو"، نجم نادي الزمالك، من مباراة فريقه المقبلة ضد دريمز الغاني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك نظيره دريمز الغاني يوم الأحد المقبل، في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب "بابا يارا" بعد أسبوع وتحديدًا في الـ28 من أبريل.

وسقط زيزو في كرة مشتركة مع رامي ربيعة في الدقيقة السادسة ليتوقف اللعب لعلاج اللاعب، خلال المباراة التي جمعت الزمالك والأهلي في قمة الدوري المصري ، مساء الإثنين.

وعقب نزوله إلى الملعب سقط زيزو مجددًا بسبب عدم قدرته على الركض مرة أخرى.