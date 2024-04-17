موقف زيزو من مباراة الزمالك ودريمز في الكونفدرالية
كشفت تقارير إعلامية عن موقف أحمد سيد "زيزو"، نجم نادي الزمالك، من مباراة فريقه المقبلة ضد دريمز الغاني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويلتقي الزمالك نظيره دريمز الغاني يوم الأحد المقبل، في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب "بابا يارا" بعد أسبوع وتحديدًا في الـ28 من أبريل.
وسقط زيزو في كرة مشتركة مع رامي ربيعة في الدقيقة السادسة ليتوقف اللعب لعلاج اللاعب، خلال المباراة التي جمعت الزمالك والأهلي في قمة الدوري المصري ، مساء الإثنين.
وعقب نزوله إلى الملعب سقط زيزو مجددًا بسبب عدم قدرته على الركض مرة أخرى.
وقال محمد أسامة، طبيب الزمالك، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، إن "إصابة زيزو أمام الأهلي عبارة عن كدمة قوية في وجه القدم".
إلى ذلك، كشف تقرير لقناة "TEN" المصرية، أن "زيزو نشر صورة لإصابة قدمه وظهرت متورمة، وبالتالي قد لا يلحق بمواجهة دريمز يوم الأحد المقبل ولكن قد يشارك في المباراة التي تليها".
وأشار التقرير إلى أن أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الأبيض، أصيب بشد خفيف في العضلة الخلفية، وقد يتم أيضًا تأجيل مشاركته للمواجهة الثانية ضد دريمز، لعدم تفاقم إصابته.
واستطاع الزمالك خلال مشواره في بطولة الكونفدرالية الأفريقية تصدُّر مجموعته في دور المجموعات برصيد 16 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة واحدة.