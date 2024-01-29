يزن النعيمات يغني في لقاء تلفزيوني احتفالا بالتأهل (فيديو)

احتفل يزن النعيمات لاعب منتخب الأردن بالتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا، بالغناء، عقب الفوز الدرامي بنتيجة 3/2 على العراق، اليوم الإثنين.

وخلال لقاء مع قنوات "الكاس" غنّى يزن النعيمات "بالعلالي"، وقال: "الحمدلله رب العالمين، فوز مهم جدا جدا، معنويات الشباب عالية للمباراة المقبلة، الحكي سهل، لكن النشمي قول وفعل، واليوم أثبتنا لكل الناس أننا قدها".

وأضاف: "الجمهور رقم 1، مبروك الفوز لهم، وفرحتهم هي التي تهمنا".