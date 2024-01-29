يزن النعيمات يغني في لقاء تلفزيوني احتفالا بالتأهل (فيديو)
احتفل يزن النعيمات لاعب منتخب الأردن بالتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا، بالغناء، عقب الفوز الدرامي بنتيجة 3/2 على العراق، اليوم الإثنين.
وخلال لقاء مع قنوات "الكاس" غنّى يزن النعيمات "بالعلالي"، وقال: "الحمدلله رب العالمين، فوز مهم جدا جدا، معنويات الشباب عالية للمباراة المقبلة، الحكي سهل، لكن النشمي قول وفعل، واليوم أثبتنا لكل الناس أننا قدها".
وأضاف: "الجمهور رقم 1، مبروك الفوز لهم، وفرحتهم هي التي تهمنا".
وتقدم يزن النعيمات للأردن بهدف رائع في الدقيقة 45+1، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وتعادل سعد ناطق ناجي للعراق في الدقيقة الـ68 من ضربة رأس، ووقع أيمن حسين الهدف الثاني للعراق في الدقيقة الـ76 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ولعب منتخب العراق بـ10 لاعبين بعد طرد الهداف أيمن حسين في الدقيقة الـ78.
وتعادل منتخب الأردن في الدقيقة 90+4 بهدف سجله يزن العرب، بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسجل نزار الرشدان الهدف الثالث للأردن في الدقيقة 90+7 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
وسيلعب منتخب الأردن في ربع النهائي مع منتخب طاجيكستان يوم الجمعة 2 فبراير.
ولم يسبق لمنتخب الأردن الفوز بكأس آسيا من قبل وهذه المشاركة الخامسة للنشامى في البطولة.
وهذه المرة الثالثة التي يصل فيها منتخب الأردن لربع نهائي كأس آسيا، إذ سبق أن وصل لهذا الدور في نسختي 2004 و2011.