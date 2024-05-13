سر تنازلات مبابي الكبيرة لريال مدريد

النجم الفرنسي ظهر أمام جماهير النادي الفرنسي والعالم أجمع في مقطع فيديو وأوضح من خلاله أن الموسم الجاري هو الأخير له في الفريق الباريسي وفرنسا ككل وأنه سيذهب لمغامرة جديدة في الموسم المقبل.

هذه المرة كل شيء مختلف، ومبابي واضح وصريح ورضخ أخيرًا لرغبة ريال مدريد في الخروج علانية والإعلان عن رحيله عن النادي الفرنسي.

مبابي قدم الكثير من التنازلات، كما ظهرت العديد من الدلالات الأخرى التي تؤكد أن كيليان مبابي هو الذي يحتاج ريال مدريد وليس العكس.