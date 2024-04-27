NBA.. إنديانا بيسرز يهزم ميلووكي باكس وفوز دالاس مافريكس على أنجليس كليبرز

أحرز تريسي ماكسي 18 نقطة، وقدم 16 تمريرة حاسمة لزملائه، كما استحوذ على 10 كرات مرتدة، ليقود فريقه إنديانا بيسرز للفوز بعد وقت إضافي 121/118 على ميلووكي باكس في إنديانابوليس.

وهذه المباراة الثالثة بين الفريقين في الدور الأول من المراحل الإقصائية للقسم الشرقي في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.

وأضاف مايلز تيرنر 29 نقطة لرصيد إنديانا بيسرز، كما سيطر على تسع كرات مرتدة، بينما أحرز زميله باسكال سياكام 17 نقطة وسيطر على تسع كرات مرتدة.

بهذا الفوز، يتقدم إنديانا بيسرز 2/1 في النتيجة الإجمالية لهذه المرحلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وستقام المباراة الرابعة بين الفريقين في إنديانابوليس أيضا غدا الأحد.

وكان كريس ميدلتون أفضل مسجلي ميلووكي برصيد 42 نقطة.

وفي مباراة أخرى، فاز دالاس مافريكس على ضيفه لوس أنجليس كليبرز 101/90 في المباراة الثالثة بينهما في الدور الأول للأدوار الإقصائية بالقسم الغربي.