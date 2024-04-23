أموريم يصدم ليفربول بـ 3 مطالب صعبة لخلافة كلوب

كشفت تقارير صحفية أحدث تطورات تعاقد نادي ليفربول الإنجليزي مع مدرب سبورتنغ لشبونة البرتغالي روبن أموريم لخلافة يورغن كلوب.

وسيرحل يورغن كلوب عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد فترة توج خلالها بعدد كبير من الألقاب كما صنع فريقا قويا نافس على كل البطولات.

وأعلن كلوب قبل بضعة أشهر أنه لن يكمل عقده مع نادي ليفربول لرغبته في الحصول على راحة.