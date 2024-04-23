أموريم يصدم ليفربول بـ 3 مطالب صعبة لخلافة كلوب
كشفت تقارير صحفية أحدث تطورات تعاقد نادي ليفربول الإنجليزي مع مدرب سبورتنغ لشبونة البرتغالي روبن أموريم لخلافة يورغن كلوب.
وسيرحل يورغن كلوب عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد فترة توج خلالها بعدد كبير من الألقاب كما صنع فريقا قويا نافس على كل البطولات.
وأعلن كلوب قبل بضعة أشهر أنه لن يكمل عقده مع نادي ليفربول لرغبته في الحصول على راحة.
وارتبط ليفربول بعدد من المدربين لخلافة كلوب مثل تشابي ألونسو الذي أعلن استمراره مع بايرليفركوزن، وروبرتو دي زيربي مدرب برايتون، وأموريم.
وحسب التقارير، فإن أموريم سافر إلى لندن من أجل التفاوض حول العقد الجديد مع ليفربول حيث أبدى موافقة مبدئية للتوقيع، قبل أن تتوقف الأمور خلال الأيام الأخيرة.
وطلب أموريم راتب سنوي صافي 10 ملايين جنيه إسترليني، بالإضافة إلى عقد لمدة 3 سنوات، ومكافأة توقيع إضافية.
ومازال عقد أموريم ممتدا مع سبورتنغ لشبونة لنهاية الموسم القادم.
ووفقا للتقارير، فإن مطالب أموريم تسببت في توقف المفاوضات حاليا بين الطرفين.
وبات مؤكدا أن نادي ويستهام الذي ينافس ليفربول على التعاقد مع أموريم بات خارج المنافسة، بناء على رغبة المدرب الذي لا ينوي ترك ناديه الحالي سبورتنغ لشبونة من أجل النادي اللندني.