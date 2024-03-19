5 نصائح وحيل في إنستغرام ستتمنى لو عرفتها سابقًا (صور)
يعد إنستغرام أحد أشهر منصات مشاركة الصور والفيديو، إذ يجذب ملايين المستخدمين من حول العالم، بمجموعة كبيرة من الميزات المخفية المفيدة في تعزيز الوصول والمشاركة.
وسواء كنت مستخدمًا عاديًا أو أحد عشاق وسائل التواصل الاجتماعي، إليك خمس نصائح وحيل يمكنها مساعدتك في تحسين تجربتك على إنستغرام.
إضافة نص يدوي إلى الصور
يسمح إنستغرام للمستخدمين بإضافة نص بديل إلى الصور، فبينما يقوم التطبيق تلقائيًا بإنشاء نص بديل لصورك، فإنه يسمح أيضًا للمستخدمين بإضافته يدويًا.
وتساعد هذه الميزة أولئك الذين يعانون من مشاكل في الرؤية على فهم محتوى الصورة بشكل أفضل.
ولإضافة نص بديل خاص بك إلى منشور على إنستغرام، انقر فوق الإعدادات المتقدمة واكتب نصًا بديلًا.
إنشاء ملصقات باستخدام أي صورة
هل أعجبتك صورة ما على إنستغرام؟ يمكنك إنشاء ملصق مماثل على الفور وإرساله إلى أصدقائك أو عائلتك عبر رسالة مباشرة.
ولإنشاء ملصق، انتقل إلى المنشور المحدد، وانقر على قائمة الثلاث نقاط في الزاوية اليمنى العليا من الصورة، وحدد إنشاء ملصق مقصوص "Create a cutout sticker"، ثم احفظه، وبمجرد حفظه، يمكن مشاركته عبر رسالة مباشرة.
كتم ملف التعريف
هل تتعرض لوابل من المنشورات والرسائل المستمرة من ملف مستخدم معين، ولا تريد حظره حتى الآن؟.
قد تساعدك ميزة كتم الصوت الجديدة في التخلص من الإزعاج.
فمن خلال كتم ملف التعريف، لن يسمح إنستغرام للمستخدم بمعرفة أنك قمت بكتم صوته، لكنك لن تتلقى منشورات وقصصا وملاحظات من مستخدم محدد بعد الآن.
ولكتم صوت مستخدم على إنستغرام، انتقل إلى ملفه الشخصي، وانقر فوق علامة التبويب "Following"، وحدد خيار كتم الصوت، الذي يتيح للمستخدمين تجاهل المنشورات أو القصص أو الملاحظات، أو الثلاثة في نفس الوقت.
إنشاء قائمة الأصدقاء المقربين
هل لديك أمر مميز للغاية ترغب في مشاركته فقط مع أحبائك القريبين والعزيزين؟.
يمكنك أن تفعل الشيء نفسه عن طريق إنشاء قائمة الأصدقاء المقربين بحيث يمكنك أيضًا تضمين أفراد عائلتك وزملائك.
ويمكن أن تتضمن قائمة الأصدقاء المقربين على إنستغرام شخصًا واحدًا أو أكثر، فعندما تقوم بنشر شيء ما لأصدقائك المقربين، فستكون رؤيته متاحة لهؤلاء المستخدمين فقط.
وللقيام بذلك انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك "Profile"، وانقر على الخطوط الثلاث الأفقية في الزاوية اليمنى العليا، ثم حدد خيار الأصدقاء المقربين "Close friends" لإنشاء قائمة جديدة أو لإضافة المزيد من المستخدمين.
جدولة المشاركات
يتيح إنستغرام أيضًا للمستخدمين جدولة المنشورات والريلز والقصص، وتقتصر هذه الميزة حاليًا على مستخدمي الأعمال "Business users"؛ مما يسمح لهم بجدولة منشور مسبقًا لما يصل إلى 75 يومًا.
ولجدولة منشور جديد، يجب أن تقوم أثناء إنشائه بالضغط على الإعدادات المتقدمة، واختيار خيار جدولة النشر، من بعدها أضف الوقت والتاريخ المحددين اللذين ترغب في نشر هذا المنشور فيهما.