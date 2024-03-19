5 نصائح وحيل في إنستغرام ستتمنى لو عرفتها سابقًا (صور)

إنشاء ملصقات باستخدام أي صورة

هل أعجبتك صورة ما على إنستغرام؟ يمكنك إنشاء ملصق مماثل على الفور وإرساله إلى أصدقائك أو عائلتك عبر رسالة مباشرة.

ولإنشاء ملصق، انتقل إلى المنشور المحدد، وانقر على قائمة الثلاث نقاط في الزاوية اليمنى العليا من الصورة، وحدد إنشاء ملصق مقصوص "Create a cutout sticker"، ثم احفظه، وبمجرد حفظه، يمكن مشاركته عبر رسالة مباشرة.

كتم ملف التعريف

هل تتعرض لوابل من المنشورات والرسائل المستمرة من ملف مستخدم معين، ولا تريد حظره حتى الآن؟.

قد تساعدك ميزة كتم الصوت الجديدة في التخلص من الإزعاج.

فمن خلال كتم ملف التعريف، لن يسمح إنستغرام للمستخدم بمعرفة أنك قمت بكتم صوته، لكنك لن تتلقى منشورات وقصصا وملاحظات من مستخدم محدد بعد الآن.

ولكتم صوت مستخدم على إنستغرام، انتقل إلى ملفه الشخصي، وانقر فوق علامة التبويب "Following"، وحدد خيار كتم الصوت، الذي يتيح للمستخدمين تجاهل المنشورات أو القصص أو الملاحظات، أو الثلاثة في نفس الوقت.