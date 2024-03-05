عطل مفاجئ يصيب "فيسبوك" و"إنستغرام"

اشتكى مستخدمو "فيسبوك" و"إنستغرام" حول العالم من مشكلات في تسجيل الدخول على كلا الموقعين، المملوكين لشركة "ميتا".

وقال عدد من المستخدمين إن إنستغرام وفيسبوك سجلا خروجا من حساباتهم، ما جعلهم غير قادرين تسجيل دخول مرة أخرى.

وقال بعض مستخدمي "واتس آب" إنهم واجهوا مشاكل في بعث الرسائل واستقبالها عبر تطبيق المراسلة الأكثر شهرة في العالم.

وأفاد مركز الإعلام الرقمي في العراق لـ "إرم نيوز" " الخلل الذي ضرب منصات شركة ميتا فيسبوك وانستغرام وبعض خدماتها شمل غالبية دول العالم".

ولم تعلن ميتا حتى اللحظة سبب العطل الذي أصاب موقعيها.