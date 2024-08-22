تعد ميزة اكتشاف السرقة، واحدة من العديد من تحسينات الأمان التي تقدمها شركة غوغل لنظام أندرويد، وهي متاحة الآن لعدد محدود من المستخدمين.

من المقرر أن يحصل هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد على ترقية لمكافحة السرقة، من خلال ميزة مرتبقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها الحفاظ على أمان معلوماتك الشخصية وسريتها.

كيف تعمل الترقية؟

أطلقت شركة غوغل العملاقة في مايو/أيار من هذا العام، أداة جديدة لقفل اكتشاف السرقة لهواتف أندرويد. ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذه الميزة مع وصول أندرويد 15 إلى الأسواق، بحيث تستشعر حركة الجهاز - مثل شخص يخطف هاتفًا ثم يركض أو يركب دراجة أو يقود سيارته بعيدًا - وتغلق الشاشة على الفور، وفقًا لما ذكرته الشركة الأمريكية.

وفي حين أشارت غوغل إلى أن قفل اكتشاف السرقة أصبح متاحًا أخيرًا، وشرحت كيف يعمل. فلفتت إلى أن الذكاء الاصطناعي يستخدم جيروسكوب الهاتف ومقياس التسارع لمراقبة "الحركة الشائعة المرتبطة بالسرقة". وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الحركات غير مفهومة بالضبط، إلا أنه من المرجح أن تكون هزة أو هزة سريعة تليها تسارع سريع. إذا اكتشفت الأداة هذه الحركات، فإنها تغلق شاشة هاتفك على الفور.

في الوقت الحالي، أشارت التقارير المطلعة إلى أن الأداة متاحة لعدد محدود من المستخدمين في البرازيل الذين اشتركوا في برنامج غوغل التجريبي. عندما يتم طرح الميزة بالكامل، فمن المحتمل أن تبدأ مع هواتف غوغل الأحدث ولكنها ستكون متاحة في النهاية على جميع أجهزة Android 10+، أو أي هاتف أندرويد حديث بشكل أساسي.

إضافات أمنية أخرى

وفي السياق، أدرجت غوغل أداة الكشف عن السرقة مع العديد من الإضافات الأمنية الأخرى التي أعلنت عنها في وقت سابق من هذا العام لحماية بياناتك "قبل وأثناء وبعد السرقة"، بما في ذلك جعل إعادة ضبط المصنع للهاتف وإعداده تحت حساب جديد عملية أكثر صعوبة، بالإضافة إلى خلق مساحات خاصة لإخفاء التطبيقات الحساسة.

ومن الإضافات الأمنية أيضًا، القدرة على وضع علامة على هاتفك على أنه مفقود في Find My Device لتسهيل التتبع، فضلاً عن القفل التلقائي للمصادقة الفاشلة المفرطة والقدرة على قفل هاتفك إذا كان غير متصل بالإنترنت، بالإضافة إلى توفير ميزة القفل عن بُعد، والتي تتيح لك قفل شاشة هاتفك باستخدام رقمك فقط.