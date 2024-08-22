عاجل

إعلام فلسطيني: مقتل منفذ عملية تل أبيب بقصف إسرائيلي على منزل في مخيم طولكرم
logo
علوم وتقنية

طلبت تحديثا فوريا.. "أبل" تصحح ثغرة أمنية كبيرة في آيفون

طلبت تحديثا فوريا.. "أبل" تصحح ثغرة أمنية كبيرة في آيفون
تعبيريةالمصدر: ozmobiles.com.au
شادي عواد
شادي عواد
22 أغسطس 2024، 6:30 ص

أصدرت شركة "أبل" تحديثًا جديدًا لبرنامج آيفون، لإصلاح ثغرة أمنية بالغة الأهمية قبل إطلاق "iOS 18"، وطلبت من المستخدمين تحديث أجهزتهم فورًا.

وأعادت "أبل" إصدار تحديث "iOS 17.6.1" لأجهزة آيفون المؤهلة، لإصلاح ثغرة أمنية كبيرة قُدِّمَت في الإصدار السابق. لذلك يجب على كل مستخدم آيفون تثبيت الإصدار الجديد فورًا.

أخبار ذات علاقة

على غرار أبل.. العثور على هواتف أندرويد غير المتصلة بالإنترنت بات ممكنًا

3feaf6f5-8589-4b57-a651-de4f85819d6a

ثغرة أمنية كبيرة

وتم إصدار "iOS 17.6.1" للمرة الأولى في الـ7 من أغسطس/ آب، وبعد أيام حددت "أبل" ثغرة أمنية كبيرة تمنع بعض المستخدمين من تمكين حماية البيانات المتقدمة، رغم كونها نشطة على "iCloud"، لكن مع إعادة إصدار التحديث، تمكنت شركة "أبل" من إصلاح الخطأ.

ووفقًا لسجل التغييرات الرسمي، يتضمن هذا التحديث إصلاحات أخطاء مهمة، ويعالج مشكلة تمنع تمكين أو تعطيل الحماية المتقدمة للبيانات.

وكتبت "أبل" أيضًا أنه تم تصميم الحماية المتقدمة للبيانات للحفاظ على التشفير الشامل للمحتوى المشترك، طالما تم تمكين الحماية المتقدمة للبيانات لجميع المشاركين. ويتم دعم هذا المستوى من الحماية في معظم ميزات مشاركة "iCloud"، بما في ذلك مكتبة الصور المشتركة والمجلد المشترك والملاحظات المشتركة على "iCloud".

أخبار ذات علاقة

ثغرة أمنية جديدة في "أندرويد" تمنح المتسللين السيطرة على هاتفك

14becb19-343e-4795-8c9f-22cf855b1924

تحديث أمني آخر

وفقًا للتقارير، تعمل "أبل" أيضًا على تحديث آخر وهو "iOS 17.6.2"، من المتوقع أن يكون مشابهًا لـ"iOS 17.6.1"، وسيكون أيضًا تحديثًا أمنيًا. 

ومن المرجح أيضًا أن يكون آخر تحديث لنظام "iOS 17" قبل وصول "iOS 18" في سبتمبر/ أيلول.

لذلك، إذا كنت من مستخدمي آيفون، فتأكد من استخدام أحدث إصدار من "iOS" للحفاظ على جهازك آمنًا ومأمونًا، من أجل سلامتك الرقمية على الإنترنت.

هواتف ذكية

أخبار ذات صلة

من هي المصرية التي قد تحل أزمة الصرف الصحي في العالم؟
من هي المصرية التي قد تحل أزمة الصرف الصحي في العالم؟
تحديث ويندوز القادم قد يجلب مشكلة "خطيرة".. تعرف عليها
تحديث ويندوز القادم قد يجلب مشكلة "خطيرة".. تعرف عليها
الأولى من نوعها.. سفن طائرة في طريقها إلى السعودية (صور وفيديو)
الأولى من نوعها.. سفن طائرة في طريقها إلى السعودية (صور وفيديو)
بريد "iOS 18".. إليك 7 ميزات جديدة قادمة هذا العام
بريد "iOS 18".. إليك 7 ميزات جديدة قادمة هذا العام
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC