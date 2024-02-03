"أبل" في ورطة .. 3 ميزات للذكاء الاصطناعي تحتاجها للحاق بـ"أندرويد"

أفادت تقارير تقنية أن نظام تشغيل "أبل" يتخلف عن اللحاق بـ"أندرويد" في ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأضافت التقارير أنه في الوقت الذي أدخلت فيه "أندرويد" الذكاء الاصطناعي إلى تجربة المستخدم، ما زالت "سيري" المساعد الشخصي الذكي في أجهزة آيفون، لا تستطيع إنشاء إجابة لسؤال ما، فهي بدلاً من ذلك تبحث فقط في الويب عن إجابات وتقدمها للمستخدم.

وتعد "أبل" من الشركات التي هي - إلى حد ما الآن- متخلفة عن قطار الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولو أن تيم كوك، رئيسها التنفيذي، قد أكد أن هذا الأمر على وشك التغيير، عندما قال إن الشركة ستواصل الاستثمار في هذه التقنيات وغيرها التي ستشكل المستقبل، ويشمل ذلك الذكاء الاصطناعي.

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن "iOS 18" المتوقع إطلاقه، في أواخر العام 2024، سيكون أحد أكبر التحديثات في تاريخ أبل.

في جميع الأحوال، إذا رغبت "أبل" في الانضمام إلى عالم الذكاء الاصطناعي فهناك 3 ميزات مهمة يجب أن تتوافر في أجهزة أيفون في أسرع وقت ممكن.