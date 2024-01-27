"كفى احتكار التطبيقات".. أبل ترضخ للقانون

أعلنت شركة أبل عن تغييرات جديدة شاملة في تعاملها مع التطبيقات في أوروبا، بما في ذلك السماح بمتاجر الطرف الثالث بتوفير تطبيقات لأجهزة آيفون وآيباد لأول مرة منذ ظهور متجر التطبيقات الخاص بها لأول مرة قبل 15 عاماً.

وتأتي التغييرات غير المسبوقة، استجابة للوائح الأوروبية الجديدة المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل.

وقالت أبل إن سكان الاتحاد الأوروبي سيتمكنون من الوصول إلى الميزات الموسعة كجزء من التحديث القادم لنظام التشغيل iOS، وهو الإصدار 17.4 الذي سيتوفر في مارس. إلا أن صانعي التطبيقات سيتمكنون من اختبار التغييرات في وقت لاحق من هذا الأسبوع.