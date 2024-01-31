هل كنت تعلم؟ غوغل يستغل رسائلك لتطوير الذكاء الاصطناعي

ومع قرار غوغل في تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي للشركات والأفراد، ستكون هناك مميزات في تطبيق الرسائل الخاصة بها، وكذلك في تطبيق "Bard" الذي سيوفر ميزات تشبه "ChatGPT" لمستخدمي أندرويد.

وتتضمن هذه الخدمات تسهيل الاتصال وتعزيز الإبداع، إضافة لتوفير المعلومات، بحيث يكون مساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي الخاص بك داخل تطبيق المراسلة.

لكن، مثل كل أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة، فإن لديها أيضًا مخاطر كبيرة.

في هذا السياق، تشير التقارير إلى ممارسات "مشبوهة" لغوغل لتطوير الذكاء الاصطناعي عبر انتهاك كبير لخصوصية مستخدميها.

وتقول التقارير إن "Bard" سيقوم بتحليل المحتوى الخاص بالرسائل، الذي من المفترض أن يساعد الذكاء الاصطناعي في فهم المحتوى بشكل أفضل، وحتى نغمة الرسالة التي ترسلها.

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