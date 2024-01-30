الذكاء الاصطناعي يشق طريقه إلى آيفون عبر "iOS 18"
ارتفعت شعبية الذكاء الاصطناعي التوليدي بعدما أصدرت "OpenAI" أداة "ChatGPT"، وهو روبوت دردشة يمكنه الرد على الأسئلة والمطالبات الأخرى التي يطلبها المستخدم، ويتميز الروبوت بأنه يمكن تدريبه على نماذج لغوية كبيرة، ما يسمح له بالاستجابة كالبشر.
وبعد أن أطلقت "غوغل" و"مايكروسوفت" روبوتات دردشة مماثلة، قررت شركة "أبل" أيضًا دخول المنافسة مع الإصدار الجديد لنظام تشغيلها "iOS 18" ، الذي سينطلق في أيلول/سبتمبر المُقبل.
وسيتم إصدار النسخة التجريبية الأولى للمطورين خلال مؤتمر "أبل" السنوي للمطورين في حزيران/يونيو المقبل، بحيث يبدو أن الذكاء الاصطناعي على آيفون هو أحد الأهداف الرئيسية للميزات المضمنة في "iOS 18".
وكانت شركة "أبل" قد كشفت، في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أنها ستدعم معيار "RCS" للمراسلة عبر الأنظمة الأساسية في تطبيق الرسائل على آيفون، ابتداءً من العام الجديد.
ومن المتوقع أن تكون ميزة "iOS 18" بناءً على هذا الإطار الزمني، و"RSC"، أو ما يُعرف بـ "Rich Communication Services"، هو بروتوكول رسائل نصية تستخدمه تطبيقات المراسلة على أندرويد، إذ أوضحت "أبل" أن منصة "iMessage" الخاصة بها لن تتغير، وستظل الطريقة التي يتواصل بها مستخدمو آيفون مع بعضهم البعض هي نفسها.
والذي سيتغير هو دعم إرسال الرسائل النصية من "آيفون" إلى مستخدمي "أندرويد"، رغم أن مفهوم الفقاعة الخضراء والزرقاء الموجود حالياً سيظل قائماً، إلا أن ذلك يعني تحسين الاتصال بين المنصات.
ومن المفترض أيضًا أن يؤدي دعم "RCS" إلى تحسينات عدة على تجربة المراسلة الافتراضية بين أجهزة آيفون وأندرويد، من بينها صور ومقاطع فيديو عالية الدقة ورسائل صوتية أفضل، واتصال واي فاي بين أجهزة آيفون وأندرويد، كما سيؤدي ذلك إلى تحسين الدردشات الجماعية وتحسين التشفير.
ومن المتوقع أن يتميز نظام التشغيل "iOS 18" بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية التي من المفترض أن تعمل على تحسين كيفية قيام كل من سيري وتطبيق الرسائل بإكمال الجمل تلقائياً. كما اكتشفت أبل ميزات الذكاء الاصطناعي لتطبيقات أخرى عبر منصاتها، بما في ذلك "أبل ميوزيك"، "Keynote، Pages”" و"Xcode".
وذكرت المعلومات أن شركة أبل تخطط لدمج نماذج لغة كبيرة في سيري للسماح للمستخدمين بأتمتة المهام المعقدة، وهي ميزة قد تتضمن تكاملًا أعمق مع تطبيق "Shortcuts".
ويتوقع أن تقوم شركة أبل بدعم مساعدها الصوتي بالذكاء الاصطناعي التوليدي، بنفس تقنية الذكاء الاصطناعي المستخدمة في أمثال ChatGPT"، والتي تسمح لروبوت الدردشة بالرد على الأسئلة كما لو كان إنساناً. وهذا يعني أنه سيتم تدريب سيري على كيفية التواصل مع نماذج لغوية كبيرة، والتي تتضمن مليار قطعة أو أكثر من بيانات اللغة.
وسيتم إصدار هذه الميزة في تحديث نظام آيفون القادم في عام 2024، والذي من المحتمل أن يكون "iOS 18".