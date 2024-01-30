الذكاء الاصطناعي يشق طريقه إلى آيفون عبر "iOS 18"

ارتفعت شعبية الذكاء الاصطناعي التوليدي بعدما أصدرت "OpenAI" أداة "ChatGPT"، وهو روبوت دردشة يمكنه الرد على الأسئلة والمطالبات الأخرى التي يطلبها المستخدم، ويتميز الروبوت بأنه يمكن تدريبه على نماذج لغوية كبيرة، ما يسمح له بالاستجابة كالبشر.

وبعد أن أطلقت "غوغل" و"مايكروسوفت" روبوتات دردشة مماثلة، قررت شركة "أبل" أيضًا دخول المنافسة مع الإصدار الجديد لنظام تشغيلها "iOS 18" ، الذي سينطلق في أيلول/سبتمبر المُقبل.

وسيتم إصدار النسخة التجريبية الأولى للمطورين خلال مؤتمر "أبل" السنوي للمطورين في حزيران/يونيو المقبل، بحيث يبدو أن الذكاء الاصطناعي على آيفون هو أحد الأهداف الرئيسية للميزات المضمنة في "iOS 18".