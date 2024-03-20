العملاق النائم يستيقظ.. تعرّف إلى نموذج الذكاء الاصطناعي MM1 من أبل

كشفت ورقة بحثية أصدرتها شركة "أبل" نموذجًا للذكاء الاصطناعي يُسمى MM1، يمكنه الإجابة عن الأسئلة وتحليل الصور. وهذه أكبر علامة حتى الآن على أن "أبل" تعمل على تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية.

وفي وقت كانت فيه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي تتقدم إلى الأمام، تراجعت شركة عملاقة واحدة إلى الخلف، هي "أبل"، فلم تطوّر الشركة بعد أي ميزات ذكاء اصطناعي تذكر، حتى إنها تُجري محادثات أوّلية مع منافستها "غوغل" بشأن إضافة نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini AI إلى أجهزة "آيفون".

فالشركة التي اشتهرت بسريّتها في السابق، أظهرت انفتاحًا غير عادي بشأن أبحاث الذكاء الاصطناعي، إذ سعت إلى جذب المواهب اللازمة للمنافسة في هذه التكنولوجيا الحيوية.

يذكر أنه لدى "آيفون" بالفعل مساعد سيري ثوري، لكن ظهور "شات جي بي تي" ومنافسيه أدى إلى جعل سيري محدودًا وكأنه عفا عليه الزمن بشكل متزايد.