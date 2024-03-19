هل تستعين أبل بغوغل لإنقاذ نفسها من مأزق تطوير الذكاء الاصطناعي؟

تكافح شركة "أبل" الأمريكية، من أجل مواكبة التطور الحاصل في الذكاء الاصطناعي، خاصة بعدما تمكنت أدوات مثل "Chat GPT" من كتابة القصص، وإنشاء الصور، وإجراء محادثات تبدو بشرية تقريبًا.

وبات من المؤكد أن الهواتف الذكية، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ستكون مساحة مربحة ومزدهرة، حيث سيكون لأمثال "أبل" و"غوغل" و"OpenAI" كلمة كبيرة في المستقبل المنظور.