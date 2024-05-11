أمور لم تخبرك أبل عنها بشأن iPad pro وiPad air.. ما هي؟

من غير المستغرب أن تقوم شركة أبل بإجراء قدر كبير من التحسينات الرئيسة بشأن أجهزتها اللوحية الجديدة.

وفي الوقت الذي ركزت فيه أبل على الترقيات، هناك بعض الأشياء التي كانت الشركة أكثر هدوءًا بشأنها، لأنها لا تمثل أي جديد، إلى جانب بعض الاختلافات الأخرى الصغيرة التي لا تضفي أي قيمة إضافية إلى هذه الأجهزة.

وفي ما يلي، أمور من المهم الاطلاع عليها ولم تسلط أبل الضوء عليها، بشكل خاص حول طرازي iPad Pro وiPad Air الجديدين:

لا توجد كاميرا فائقة الاتساع في iPad Pro

يحتوي iPad Pro على كاميرا رئيسة بدقة 12 ميغابكسل تمامًا مثل سابقتها، لكنه يفتقر إلى الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 10 ميغابكسل الموجودة في إصدار عام 2022.

إذاً، توجد الآن كاميرا أحادية العدسة فقط في الخلف بدلاً من كاميرا مزدوجة العدسة، فإذا كنت تخطط لاستخدام جهاز iPad الخاص بك في الكثير من التصوير الفوتوغرافي، فقد ترغب في التفكير مرتين قبل شراء iPad Pro الجديد.