أمور لم تخبرك أبل عنها بشأن iPad pro وiPad air.. ما هي؟
من غير المستغرب أن تقوم شركة أبل بإجراء قدر كبير من التحسينات الرئيسة بشأن أجهزتها اللوحية الجديدة.
وفي الوقت الذي ركزت فيه أبل على الترقيات، هناك بعض الأشياء التي كانت الشركة أكثر هدوءًا بشأنها، لأنها لا تمثل أي جديد، إلى جانب بعض الاختلافات الأخرى الصغيرة التي لا تضفي أي قيمة إضافية إلى هذه الأجهزة.
وفي ما يلي، أمور من المهم الاطلاع عليها ولم تسلط أبل الضوء عليها، بشكل خاص حول طرازي iPad Pro وiPad Air الجديدين:
لا توجد كاميرا فائقة الاتساع في iPad Pro
يحتوي iPad Pro على كاميرا رئيسة بدقة 12 ميغابكسل تمامًا مثل سابقتها، لكنه يفتقر إلى الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 10 ميغابكسل الموجودة في إصدار عام 2022.
إذاً، توجد الآن كاميرا أحادية العدسة فقط في الخلف بدلاً من كاميرا مزدوجة العدسة، فإذا كنت تخطط لاستخدام جهاز iPad الخاص بك في الكثير من التصوير الفوتوغرافي، فقد ترغب في التفكير مرتين قبل شراء iPad Pro الجديد.
الشاحن غير متوفر في جميع البلدان
وتوقفت شركة أبل عن توفير أجهزة الشحن مع أجهزة آيفون منذ فترة، لذلك ربما افترضت أن الأمر نفسه ينطبق على أجهزة iPad، لكن الأمر ليس كذلك حتى الآن.
لذلك إذا قمت بشراء iPad Pro (2024) أو iPad Air (2024) ، فستظل تحصل على محول طاقة، لكن ليس في جميع البلدان.
في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على سبيل المثال ستحصل فقط على كابل USB-C.
شاشة أكثر سطوعًا
قد تفترض أن الاختلاف الحقيقي الوحيد بين شاشة iPad Air قياس 13 بوصة وiPad Air قياس 11 بوصة هو حجمه.
في الواقع، يتميز الطراز مقاس 13 بوصة أيضًا بشاشة أكثر سطوعًا قليلاً، تصل إلى 600 شمعة في المتر المربع، مقارنة بـ 500 شمعة في الطراز مقاس 11 بوصة.
ربما لن يحدث هذا فرقًا جذريًا في معظم الأوقات، ولكن الأمر يستحق أن تكون على دراية به، ويعني أن جهاز iPad Air قياس13 بوصة يتمتع بشاشة أفضل، فضلاً عن كونه أكبر حجمًا.
ميكروفون واحد أقل
تحدثت شركة أبل عن حقيقة أن جهاز iPad Pro الجديد يحتوي على ميكروفونات "بجودة الاستوديو".
لكن جهاز iPad Pro السابق يحتوي أيضًا على واحد إضافي، ليكون المجموع خمسة ميكروفونات مقارنة بأربعة ميكروفونات في iPad Pro الجديد.
هل سيحدث ذلك فرقًا كبيرًا؟ الأمر غير واضح في هذه المرحلة، إذ لا تزال أربعة ميكروفونات تبدو كرقم معقول، ولكن من حيث الأرقام المطلقة، فإن جهاز iPad Pro السابق يتفوق بعدد الميكروفونات.
صوت جهير أفضل لـ iPad Air مقاس 13 بوصة
وعلى الجانب الصوتي أيضًا، تم الإعلان عن أن جهاز iPad Air مقاس 13 بوصة (2024) يحتوي على "مكبرات صوت استريو أفقية مع سبووفر 2x"، بينما يفتقر الطراز مقاس 11 بوصة إلى ذلك.
لذا، في حين أن كلا الطرازين يحتويان على مكبرات صوت استريو، إلا أنه إذا كنت تريد صوتًا قويًا، فمن المحتمل أن تكون أفضل حالًا مع جهاز iPad Air مقاس 13 بوصة.
لا توجد شاشة تعمل دائمًا
لقد تحولت أبل أخيرًا إلى OLED لسلسلة iPad Pro الخاص بها، ومع هذا التغيير، فإن أدنى معدل تحديث يمكن للشاشة إدارته هو 10 هرتز، حيث انخفض من 24 هرتز على iPad Pro السابق.
ومع ذلك، لا يزال هذا ليس منخفضًا بما يكفي لشاشة تعمل دائمًا حيث تظل هذه الميزة حصرية لأجهزة iPhone وساعات أبل.
شاشة بزجاج نانوي
أحد الخيارات الجديدة المقدمة مع iPad Pro الجديد هو الزجاج النانوي للشاشة. هذه الميزة التي تقدمها أبل بالفعل على الشاشة توفر انعكاسًا منخفضًا للغاية، مما يقلل من الوهج حتى في الأماكن ذات الإضاءة الساطعة.
إلا إنها ترقية مدفوعة الأجر، ومتاحة فقط إذا اخترت جهاز iPad Pro بسعة 1 تيرابايت أو 2 تيرابايت. ربما تفترض شركة أبل أن المحترفين المبدعين فقط هم الذين يريدون ذلك بشكل عام، وأن هؤلاء الأشخاص من المحتمل أن يرغبوا في الحصول على سعة تخزينية كبيرة.
شريحة اتصال nano-SIM
كانت الطرازات الخلوية السابقة من iPad Pro وiPad Air تحتوي على شريحة nano-SIM وشريحة eSIM، ولكن الآن أصبحت شريحة eSIM هي خيارك الوحيد.
ويقتصر ذلك على شركات الاتصالات التي تدعم eSIM إذا كنت تريد بيانات خلوية على iPad Pro أو iPad Air الجديدين.