عبر الذكاء الاصطناعي.. أبل تستعد للكشف عن نظام تشغيل "iOS 18"

سيري وسفاري مدعومان بالذكاء الاصطناعي

أوضح تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، أن نظام التشغيل iOS 18 سيحتوي على العديد من الميزات الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ورغم أنه لم يشارك أي معلومات بشأن ما يمكن أن تكون عليه، أشارت تقارير إلى أن التركيز سيكون على تحسين سيري؛ المساعد الصوتي الافتراضي على أجهزة آيفون.

وسيتمكن سيري قريبًا من تحليل النصوص وتلخيصها باستخدام تطبيق الرسائل، كما أنه قد يتمتع أيضًا بالقدرة على إكمال النص تلقائيًا في الرسائل، والإجابة على الاستفسارات المعقدة، وتكامل تطبيق الاختصارات المحسّن لأتمتة المهام المعقدة.

وفي هذا الإطار أيضًا، تعمل أبل على ميزة "البحث الذكي" لمتصفح سفاري، التي قد تتيح لمستخدمي آيفون تلخيص صفحات الويب بسرعة باستخدام نموذج اللغة الكبير الذي تم تطويره داخليًا من قبل شركةApple - "Ajax"، ويبدو أيضًا أن الأخيرة ستقوم بتنبيه المستخدمين قبل الوصول إلى بياناتك من سفاري والرسائل.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، أشارت العديد من الأوراق البحثية التي نشرتها شركة أبل إلى أن ميزات الذكاء الاصطناعي هذه ستعمل محليًا على الجهاز نفسه.

ويؤكد التقرير أن "Ajax" ستستخدم المعالجة على الجهاز لإنشاء استجابات بسيطة، ولكن في بعض الأحيان قد يستخدم الخوادم السحابية للإجابة على الطلبات الأكثر تعقيدًا، مثل إنشاء الصور.