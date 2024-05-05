عبر الذكاء الاصطناعي.. أبل تستعد للكشف عن نظام تشغيل "iOS 18"
تعتزم شركة أبل، الشهر المقبل، الكشف عن نظام التشغيل iOS 18 لأجهزة آيفون، إذ تستعد الشركة الأمريكية لتقديم واحدة من أكبر إصلاحات iOS على الإطلاق، خلال مؤتمر أبل للمطورين العالمي لعام 2024.
وبحسب التسريبات، فإن نظام تشغيل الهاتف المحمول القادم "iOS 18" من أبل سيوفر الكثير من الميزات الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي قد يعمل بعضها على الجهاز نفسه، وليس فقط عبر السحابة.
وبدءًا من ميزات الذكاء الاصطناعي القادمة وحتى دعم بروتوكول خدمات الاتصالات الغنية RCS، إليك ما نعرفه حتى الآن عن نظام التشغيل "iOS 18".
سيري وسفاري مدعومان بالذكاء الاصطناعي
أوضح تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، أن نظام التشغيل iOS 18 سيحتوي على العديد من الميزات الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
ورغم أنه لم يشارك أي معلومات بشأن ما يمكن أن تكون عليه، أشارت تقارير إلى أن التركيز سيكون على تحسين سيري؛ المساعد الصوتي الافتراضي على أجهزة آيفون.
وسيتمكن سيري قريبًا من تحليل النصوص وتلخيصها باستخدام تطبيق الرسائل، كما أنه قد يتمتع أيضًا بالقدرة على إكمال النص تلقائيًا في الرسائل، والإجابة على الاستفسارات المعقدة، وتكامل تطبيق الاختصارات المحسّن لأتمتة المهام المعقدة.
وفي هذا الإطار أيضًا، تعمل أبل على ميزة "البحث الذكي" لمتصفح سفاري، التي قد تتيح لمستخدمي آيفون تلخيص صفحات الويب بسرعة باستخدام نموذج اللغة الكبير الذي تم تطويره داخليًا من قبل شركةApple - "Ajax"، ويبدو أيضًا أن الأخيرة ستقوم بتنبيه المستخدمين قبل الوصول إلى بياناتك من سفاري والرسائل.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، أشارت العديد من الأوراق البحثية التي نشرتها شركة أبل إلى أن ميزات الذكاء الاصطناعي هذه ستعمل محليًا على الجهاز نفسه.
ويؤكد التقرير أن "Ajax" ستستخدم المعالجة على الجهاز لإنشاء استجابات بسيطة، ولكن في بعض الأحيان قد يستخدم الخوادم السحابية للإجابة على الطلبات الأكثر تعقيدًا، مثل إنشاء الصور.
دعم بروتوكول خدمات الاتصالات الغنية
لسنوات، ظلت شركة أبل ملتزمة ببرنامج iMessage الخاص بها، ولكن في وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة أنها ستدعم بروتوكول خدمات الاتصالات الغنية (RCS) مع نظام التشغيلiOS 18 .
وهذا يعني أن مستخدمي آيفون سيتمكنون قريبًا من التحدث مع أصدقائهم الذين لديهم أجهزة أندرويد، ومشاركة الفيديوهات بجودة عالية.
تجديد بصري
تقول الشائعات أيضًا إن نظام التشغيل iOS 18 قد يستوحي بعض ميزاته من برنامج VisionOS، وهو البرنامج الذي يشغل جهازApple Vision Pro .
كما قد نرى بعض تعديلات العناصر، مثل الرموز الدائرية وواجهات المستخدم الشفافة التي تمتزج مع نظام التشغيل، ومركز التحكم المتجدد على سبيل المثال.
ومن المتوقع أن يوفر التحديث بعض ميزات التخصيص الجديدة، مثل المزيد من التحكم في ترتيب أيقونات التطبيق، والقدرة على إنشاء مسافات وصفوف وأعمدة فارغة على الشاشة الرئيسية.
أجهزة آيفون التي ستحصل على iOS 18
في حين أن أبل لم تشارك بعد قائمة الأجهزة المدعومة، إلا أنه من المفترض أن أي هاتف تم إطلاقه بعد آيفون 11 سيكون مؤهلاً لنظام التشغيل iOS 18، وسلسلة آيفون SE الجيل الثالث.
تجدر الإشارة إلى أن أبل ستكشف النقاب عن تحديث iOS 18 في مؤتمر WWDC 2024، الذي من المقرر عقده في 10 حزيران/ يونيو.