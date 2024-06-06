ميزات جديدة من واتساب.. تعرف عليها

يعمل مطورو تطبيق واتساب"على التخلص من اللون الأخضر الداكن لتتحول إلى لوحة ألوان أفتح، وستتميز الواجهة الجديدة بشريط بحث بارز، وزر إجراء عائم مربع، وشريط تنقل سفلي مع أربع علامات تبويب متساوية.

كذلك، سيتضمن تصميم الواجهة الجديد نظام ألوان أفتح مقترنًا بأشكال جديدة في خلفية الدردشة الافتراضية تسمى رسومات الشعار المبتكرة.

ورغم وجود تغييرات أصغر أيضًا، إلا أنها تشترك جميعًا في موضوع واحد، وهو تحديث واجهة التطبيق من دون المساس ببساطتها.

تبسيط الوصول إلى الرموز التعبيرية

ورغم أن إنشاء صور مثيرة للاهتمام ومشاركة الوسائط مع الأشخاص أمر ممتع، إلا أن الأمور لن تكون كما كانت إذا لم يستجب المستلمون.

وللتخلص من عناء كتابة الرد النصي، يدعم واتساب بالفعل تفاعلات الرموز التعبيرية للنصوص والوسائط المشتركة في الدردشات أو كتحديثات للحالة.