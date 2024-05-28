واتساب يطرح ميزات جديدة طال انتظارها

في الأيام القليلة الماضية، وصلت الكثير من التقارير المتعلقة بتخطيط "واتساب" لإجراء تغييرات على تحديثات الحالة Status.

فمن السماح للمستخدمين بذكر جهات الاتصال بشكل خاص، إلى تغيير الواجهة بالكامل، طرحت منصة المراسلة الفورية العديد من الميزات. والآن، ستطرح واتساب ميزة جديدة سيتمكن المستخدمون بموجبها من نشر ملاحظات صوتية أطول كتحديث للحالة.

ميزة طال انتظارها

ويعمل واتساب على توسيع إمكانيات ميزة الحالة "Status" الخاصة به لكل من مستخدمي "iOS" وأندرويد.

وسيقوم التطبيق المملوك لـ "Meta" على تحسين ميزة الحالة من خلال القدرة على مشاركة الملاحظات الصوتية التي يصل طولها إلى دقيقة واحدة.