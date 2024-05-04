المزيد من الميزات على واتساب.. إليك أحدثها

قدم تطبيق واتساب مؤخرًا فلاتر للدردشة، حتى يتمكن المستخدمون من متابعة محادثاتهم بشكل أفضل، حيث أصبحت الآن إمكانية تقسيم الدردشات على تطبيق الهاتف وعلى واتساب ويب إلى "الكل" و"غير المقروءة" و"المجموعات".

وباستخدام هذه الميزة، يمكن للأشخاص العثور على المحادثات مع جهات الاتصال المفضلة لديهم بشكل أسهل وأسرع.

ومن خلال وجود فلتر منفصل للمجموعة، يمكن بسهولة التحقق من جميع الرسائل الواردة في مجموعات مختلفة، ومع ذلك، يخطط تطبيق المراسلة الفورية لتحسين ميزة فلتر الدردشة الخاص به في تحديثات قادمة.