ابتكار بطارية "ثورية" من شأنها تغيير مستقبل تخزين الطاقة (صورة)

كشف باحثون من معهد كوريا للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة (KAIST) في كوريا الجنوبية، عن بطارية هجينة من "أيونات الصوديوم" قادرة على الشحن خلال ثوانٍ معدودة؛ ما يبشر بتحول نموذجي محتمل في مجال تخزين الطاقة.

وواجهت البطاريات الحالية قيودًا مثل انخفاض إنتاج الطاقة، وانخفاض سعة التخزين، وأوقات الشحن الطويلة.

وشرع الباحثون في السعي لتعزيز فعالية أنظمة تخزين طاقة "أيونات الصوديوم"، وبلغت ذروتها في تطوير نموذج أولي رائد.

وتتميز البطارية الجديدة، بحسب موقع "livescience"، بقدرة عالية، وإمكانات الشحن السريع؛ مما يزيد من احتمالات تطبيقها في قطاعات متنوعة بما في ذلك الأجهزة المحمولة والمركبات الكهربائية وتقنيات الطيران.