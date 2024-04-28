خطة التنين الصيني للسيطرة على سوق السيارات الكهربائية

وأضاف التقرير، أن مثل هذا التشجيع، الذي يأتي أيضًا في شكل إعانات مالية لشركات صناعة السيارات، يضيف السيارات إلى السوق العالمية التي تخاطر بزيادة المعروض عن الحد المطلوب.

كما أدى هذا الوضع إلى حرب أسعار وحشية مع شركة "تسلا" وغيرها من الشركات التي خفّضت الأسعار في الصين، في حين أثارت مخاوف في الولايات المتحدة وأوروبا من أن شركات صناعة السيارات الصينية قد تُغرق البلدان الأخرى بالسيارات غير المباعة.

وأشار التقرير إلى أن القدرة الفائضة تتجلّى بشكل خاص في السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، التي فقدت شعبيتها مع تحوّل المستهلكين الصينيين إلى السيارات الكهربائية.

لكن الفائض يُمثل أيضًا مشكلة بالنسبة للمركبات الكهربائية الصينية، حيث تتنافس كثير من الشركات على حصة في السوق.