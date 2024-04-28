خطة التنين الصيني للسيطرة على سوق السيارات الكهربائية
تساءل تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن سبب استمرار الصين في تصنيع 40 مليون سيارة سنويًّا، رغم أنها لا تسوّق منها سوى 22 مليون سيارة فقط.
وبحسب التقرير، تتمتع الصين بتاريخ طويل من الفائض في قطاع السيارات، وتواصل الحكومة الصينية الدعم، فقد قدمت 173 مليارا لشركات صناعة السيارات الكهربائية والهجينة في الفترة من 2009-2022، وتشجع شركات صناعة السيارات غير المربحة على الاستمرار في الإنتاج، في حين يحاول المسؤولون تعزيز النمو الاقتصادي، والحفاظ على الوظائف، وتوسيع دور الصين في تجارة السيارات الكهربائية العالمية.
وأضاف التقرير، أن مثل هذا التشجيع، الذي يأتي أيضًا في شكل إعانات مالية لشركات صناعة السيارات، يضيف السيارات إلى السوق العالمية التي تخاطر بزيادة المعروض عن الحد المطلوب.
كما أدى هذا الوضع إلى حرب أسعار وحشية مع شركة "تسلا" وغيرها من الشركات التي خفّضت الأسعار في الصين، في حين أثارت مخاوف في الولايات المتحدة وأوروبا من أن شركات صناعة السيارات الصينية قد تُغرق البلدان الأخرى بالسيارات غير المباعة.
وأشار التقرير إلى أن القدرة الفائضة تتجلّى بشكل خاص في السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، التي فقدت شعبيتها مع تحوّل المستهلكين الصينيين إلى السيارات الكهربائية.
لكن الفائض يُمثل أيضًا مشكلة بالنسبة للمركبات الكهربائية الصينية، حيث تتنافس كثير من الشركات على حصة في السوق.
قلق أمريكي
وقال ستيفن داير، مستشار السيارات في شركة "أليكس بارتنرز" ومقرها شنغهاي، إن 123 علامة تجارية باعت في العام الماضي سيارة كهربائية واحدة على الأقل في الصين.
ولفت التقرير إلى أن واشنطن تشعر بالقلق من أن الشركات الصينية ستحاول التخلّص من السيارات المدعومة في الولايات المتحدة، على الرغم من الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على السيارات الصينية المستوردة.
في حين، فتحت أوروبا العام الماضي تحقيقًا في إعانات دعم السيارات الكهربائية الصينية، التي من المرجح أن تؤدي إلى فرض تعريفات جمركية على الواردات في الأشهر المقبلة.
وبدورهم، يقول المسؤولون الصينيون، إن الانتقادات الموجهة لسياسات صناعة السيارات غير عادلة، وإن السيارات الصينية مبتكرة وتقدم قيمة جيدة، وهي نقطة يؤكدها أيضاً العديد من خبراء صناعة السيارات والمسؤولين التنفيذيين في شركات صناعة السيارات الأجنبية.