"تركها تحترق أفضل".. تحديات التعامل مع حرائق السيارات الكهربائية

وهذا يعني المزيد من البطاريات، وبالتالي زيادة في الحرائق، لكن المشكلة الكبرى هي أن معالجة هذه الحرائق الشديدة هي عملية معقدة وصعبة لرجال الإطفاء. وتتطلب كل حادثة من هذه الحوادث وقتًا كافيًا وموارد كبيرة.

مواد سامة في الهواء

وغالبًا ما يصعب الوصول إلى بطاريات السيارات الكهربائية إذا كانت هي مصدر الحريق.

ويمكن أن تؤدي حرائق السيارات الكهربائية إلى ظهور ألسنة نفاثة اتجاهية وانفجارات سحب بخارية.

كما تنتج حرائق السيارات الكهربائية مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية السامة تطلقها في الهواء، وتمتزج أيضًا في المياه إذا استخدم رجال الإطفاء الخراطيم للسيطرة على النيران، وتدخل بذلك إلى عمق الأرض وربما تصل إلى المياه الجوفية.

وبينما يستغرق التعامل مع حريق سيارة تعمل بالبنزين أو الديزل عادة حوالي 30 دقيقة، فإنه في حالة نشوب حريق داخل مركبة كهربائية، يستغرق الأمر من أربع إلى خمس ساعات أو أكثر، إذا تم استخدم المياه.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه بعد متابعة حوادث احتراق السيارات الكهربائية، أكد عدد من التقارير أن السيارات الكهربائية تشتعل من جديد بعد مرور ما يصل إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من الحريق الأولي، ما يعني أنه يجب عزلها بعيدًا عن المركبات الأخرى حتى بعد إخماد النيران فيها.

كميات كبيرة من المياه

بدأت المخاوف تتضح بشأن كمية المياه اللازمة لإخماد حريق سيارة كهربائية. ويأتي ذلك في الوقت الذي تفرض فيه العديد من الدول أن تكون جميع المركبات الجديدة كهربائية بحلول عام 2035.

ووفقًا للتقارير الدولية لخدمات الإطفاء والإنقاذ، يحتاج رجال الإطفاء إلى استخدام ما يصل إلى 40 مرة أكثر من المياه لإخماد حريق في السيارة الكهربائية مقارنة بسيارة البنزين القياسية، أي حوالي 150 ألف لتر من المياه في المتوسط.