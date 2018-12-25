“هواوي” تحقق رقمًا قياسيًّا في مبيعاتها من الهواتف الذكية عام 2018

كشفت شركة “هواوي” الصينية عن تحقيقها رقمًا قياسيًّا في مبيعات هواتفها الذكية خلال عام 2018، إذ شحنت هذا العام 200 مليون جهاز من عائلات هواتفها المختلفة، محققة زيادة بلغت 47 مليون جهاز مقارنة بمبيعاتها في العام الماضي، والتي بلغت 153 مليون هاتف ذكي.

ووفقًا لما نشره موقع “سلاش دوت” التقني، أرجعت “هواوي” هذا المعدل الهائل في نمو مبيعاتها إلى هواتف Honor 10 وP20 وMate 20، إذ قدمت جميعها مزايا مختلفة للمستخدمين، وجذبت الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم.

وأشارت الشركة إلى أن تطويرها المستمر لإمكانياتها، وقدراتها على الابتكار في قطاع البحث والتطوير داخل الشركة، هو المسؤول الرئيس عن وصولها لمراكز متقدمة على مستوى العالم في السوق التقنية، إذ ارتفعت مبيعاتها على مدار 8 سنوات منذ 2010-2018 بشكل مطرد من 3 ملايين جهاز إلى 200 مليون جهاز هذا العام.

ووضع تقييم مؤسسة Canalys للإحصائيات السوقية، الشركة الصينية ضمن الثلاثة الكبار، جنبًا إلى جنب مع “سامسونغ” و “أبل”، على قمة مبيعات الهواتف الذكية في العالم، بل إنها أزاحت غريمتها الأمريكية عن المركز الثاني خلال النصف الثاني من العام الجاري.