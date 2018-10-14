لماذا يتفوق هاتف هواوي “بي-20 برو” على جميع الهواتف الذكية؟ (صور)

بعد طرح هاتف هواوي الجديد “بي-20 برو”، الذي أثبت قدرات رائعة خاصة على صعيد الكاميرا، حاول هاتف سامسونغ غالاكسي A9 الاقتراب من الجودة ذاتها، ولكنه فشل في الصمود أمام كاميرا هواوي “بي-20 برو”.

وكان إطلاق هاتف هواوي بي-20 برو الجديد مطلع هذا العام مفاجئًا لجميع شركات الهواتف الذكية، فبينما كانت تتصارع الشركات على إثبات أن كل شركة تملك الهاتف الذكي الأفضل ذو الكاميرا الخلفية ذات العدسة المزدوجة، فاجأت الشركة الصينية العملاقة الجميع بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة!.

وتستطيع الكاميرا الخاصة بهاتف بي-20 برو، التقاط الصور في الظلام التام وتوفير إمكانية تقريب الصور لأبعد مدى ممكن.

كما يتميز الهاتف الذكي، بأنه يستطيع أن يدرك بمفرده وبكل سهولة أين و متى تُلتقط الصورة، و ماذا يتم تصويره، وبشكل أوتوماتيكي تغيير أوضاع وتفاصيل التصوير بحيث يمكنك الحصول على أفضل النتائج للصور.

وحصل الهاتف أيضًا على جائزة أفضل هاتف للعام 2018 من قبل مؤسسة “تيك رادار TechRadar” المسؤولة عن تقييم الهواتف الذكية.

وقالت المؤسسة، “على الرغم من أنها سنة مليئة بالهواتف الذكية الرائعة، ولكن هواوي بي-20 برو ليس له مثيل. كما لقي استحسان المستخدمين والحكام ونال إعجابهم التام”. كما عبرت المنظمة عن إعجابها بقدرة الشركة الصينية على المنافسة، وتقديم هاتف قادر على التغلب على جميع شركات الهواتف الذكية وتربعها على القمة.

وفي ذات السياق، أعربت منصة “DxOMark” المنوطة باختبار وتقييم كاميرات الهواتف الذكية عن إعجابها التام بالهاتف، ونشرت المنصة نتائج اختبارات كاميرا الهاتف وعدة هواتف أخرى مثل “آيفون xs ماكس”، و”غالاكسي نوت 9″ و”إتش تي سي U12+”.

وكانت تلك الهواتف قد أحرزت نتائج عالية في الاختبارات، ولكن أيًا منهم لم يدنو من هاتف هواوي بي-20 برو، حيث حصل الأخير على 109 نقاط، بينما حل آيفون xs ماكس ثانيًا بـ 105 نقاط، وهواتف سامسونغ وإتش تي سي حصلت على 103 نقاط في المركز الثالث.