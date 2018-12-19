“هواوي” تبتكر أول سترة فريدة لشحن الهواتف(صور)

ابتكرت شركة “هواوي” الصينية أول سترة في العالم تحوي خاصية الشحن اللاسلكي العكسي والتي تسمح للمستخدمين بتحويل هاتف “Mate 20 Pro” إلى لوحة شحن لاسلكية.

وابتكرت الشركة سترة خاصة يمكن من خلالها شحن هواتف” Mate” أثناء التنقل بفضل الجراب الأنيق الموجود على صدر السترة.

وأوضحت الشركة أن الجراب يحمل هاتف Mate 20 Pro الخاص بمرتدي السترة بحيث يمكن إجراء عملية الشحن اللاسلكي العكسي الفريدة بأناقة في أي مكان وفي أي وقت.

وأضافت أنها أجرت بحثًا وجدت خلاله أن ثلاثة أرباع مستخدمي الهواتف الذكية يعترفون بأن بطارية الهاتف نفدت منهم، ولم يتمكنوا من شحنها على الفور.

وبقدر ما قد يسخر البعض من هذه المقابس، عليهم الاعتراف بأن هاتف “Mate 20 Pro” يُعتمد عليه عندما يتعلق الأمر بعمر البطارية، حيث يحتوي الهاتف على بطارية 4200 مللي أمبير والتي تستمر بسهولة ليوم كامل من الاستخدام وأكثر من ذلك.