“سامسونغ” و “هواوي” تتنافسان على وضع ملامح سوق الهاتف المحمول في 2019

تتسابق الشركات التقنية خلال الشهر الأخير من عام 2018، لوضع الملامح الأولية لسوق الهاتف المحمول مع بدء العام الجديد 2019.

وتنافست “سامسونغ” و “هواوي” بهواتفهما التي تم إطلاقها خلال فترة أسبوع واحد، ففي العاشر من ديسمبر/ كانون الأول، خرج للنور هاتف غالاكسي A8s، ويوم السابع عشر من الشهر نفسه، جاء لاعب هواوي Nova 4، وما يجمع بينهما هو غياب النوتش عن شاشتهما، وظهور الكاميرا السيلفي داخل الشاشة نفسها.

“سامسونغ” وأشعة الليزر

واعتمدت شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية على تقنية طورتها بنفسها خصيصًا لهاتفها، وهي HIAA أو Hole In Active Area، والتي تتمثل في استخدام أشعة ليزر معينة لتفريق فتحة دائرية داخل شاشة عرض فعالة تعمل بشكل طبيعي، دون الحاجة إلى نوتش أو قطع سوداء في الخلفية.

وبالفعل هذا ما عوّلت عليه “سامسونغ” في هاتفها الجديد، حيث وضعت الكاميرا الأمامية بدقة 24 ميغابكسل، أسفل زجاج الشاشة مباشرة تحت فتحة اتساعها 6 مم، وهذا ما جعل الجمهور يوجه إليها النقد فيما يخص احتلال العدسة للكاميرا السيلفي مساحة كبيرة من الشاشة.

“هواوي” وجزءا الشاشة

وستعتمد شركة “هواوي” الصينية في هاتفها الجديد على تقنية تستخدمها لأول مرة، لكي تقوم بوضع الكاميرا السيلفي داخل الشاشة مباشرة دون الاستعانة بجزء أسود “نوتش”، حيث تتمثل تقنيتها الجديدة في تصنيع الجزء العلوي من الشاشة بشكل منفصل عن بقيتها بحيث تكون شفافة، وبالتالي لن تحتاج الشركة إلى إجراء ثقب كبير مباشرة داخل الشاشة، كما هو الحال في هاتف سامسونغ غالاكسي A8s، حيث أجرت “سامسونغ” ثقبًا يحتل 6 مم من الشاشة، بينما فتحت “هواوي” فقط 4.5 مم من الشاشة، ورغم الفارق الضئيل، فإن الشركة الصينية تزعم أن فتحتها تشغل مساحة 50% من ما يشغله ثقب نظيرتها الكورية الجنوبية.

ولكي تكتمل التجربة الفريدة، زودت “هواوي” الهاتف الجديد بمستشعر كاميرا صغير قادر على البقاء داخل فتحة الشاشة الصغيرة، إلى جانب ذلك، قدمت الشركة فكرة مبتكرة، تتمثل بإحاطة الفتحة المخصصة له في الشاشة بحلقة معدنية تمنع تداخل أشعة إضاءة الشاشة مع مسار تصوير عدسة الكاميرا، وبالتالي تخرج الصور.