ابتكار روبوت قادر على إصلاح نفسه

واستلهم الباحثون من جامعة "كورنيل" في نيويورك فكرتهم تلك على ما يبدو من فيلم "ذا ترمنايتور" الذي قام ببطولته الممثل العالمي أرنولد شوارزنيغر في 1984 وأخرجه جيمس كاميرون.

ويجسد البطل شوارزنيغر في الفيلم شخصية روبوت قاتل يمكنه علاج نفسه بنفسه من أية أضرار تصيب هيكله كالرصاص وغيرها من الحوادث.

وخلال التجارب على الروبوت الذاتي الإصلاح، وبعد أن ثقب الباحثون إحدى ساقيه، تمكن الروبوت من اكتشاف الضرر وعلاج الشقوق ذاتيًا.