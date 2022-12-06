روبوت يجري أول عملية نزع ورم سرطاني لمريض

نجح روبوت في إنقاذ حياة شخص يبلغ عمره 61 عاما، بعد إزالة نسيج سرطاني بطول 6 سنتيمترات من حنجرته، من خلال إجراء جراحة هي الأولى من نوعها، وتتطلب أقل قدر ممكن من الوصول إلى أعضاء الجسم الداخلية.

واستخدم الجراحون في مستشفى "غلاوسيستر شاير" الملكي في بريطانيا، الروبوت المدعو "فيرسيوس" في إجراء الجراحة من خلال شق جروح صغيرة على الرقبة، ما يقلل من مضاعفات العملية وتشكل الندب وظهور أي آلام بعد العملية.

واعتمد الروبوت على رؤية ثلاثية الأبعاد عالية الدقة، فضلا عن تجهيزه بأدوات الجراحة الكاملة لإجراء العملية.

وقال مارتن نوجينت، المريض الخاضع للعملية: "علمت أنني المريض الأول الذي يخضع لعملية مشابهة في بريطانيا"، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وتصف شركة "سي إم آر سيرجيكال" البريطانية، التي تصنع الروبوت الجراح، بأنه مجهز بمجموعة الأدوات الجراحية اليدوية الكاملة، فضلا عن رؤية عالية الدقة، ما يمكنه من أداء مهمات معقدة، والوصول إلى أماكن صعبة في الجسم.