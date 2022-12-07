روبوت حرفي يطلي الجدران وينظفها آليا

طور باحثون من شركة "فاليريو كوميتي" الإيطالية، روبوتا يرصد الرسومات غير المرغوبة على الجدران، ويطلي فوقها بواسطة تجهيزات كاملة للتخلص من آثار تخريب الجدران في الأماكن المستهدفة.

وتنتشر مشكلة الكتابة والرسوم على الجدران في بعض المدن والمناطق العامة، ما يشوه مظهر المدينة ويقلل من أهمية بعض الأماكن الرسمية، فضلا عن اختلاف كثير من الرسومات عن أعمال الفن، وتصنيفها ضمن التخريب.