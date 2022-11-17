"ماغنيتا" روبوت مرن لعلاج ضمور العضلات

طور باحثون من جامعة "هارفارد" الأمريكية، نظاما روبوتيا مرنا يُدعى "ماغنيتا"، لإيصال العلاج الحركي إلى الطبقات العميقة من العضلات، ما يعالج الضمور العضلي الناجم عن قلة الحركة والاضطرابات الصحية.

ويمكن للعلاج الحركي بطرق يدوية أو آلية، أن يؤدي دورا رئيسا في إصلاح النسيج العضلي؛ مثل جلسات التدليك المحفزة للعضلات، ولكن لم يتأكد العلماء تماما من قدرته على علاج الضمور العضلي.

وتتعرض العضلات للتدهور بسبب قلة التمارين والحركة، عند تعرض طرف من أطراف الإنسان للكسر وتثبيته ضمن جبيرة، أو عند التقدم بالسن.

ويصاب بعض الأشخاص بضمور العضلات نتيجة اضطرابات عصبية، أو كعرض ثانوي لأمراض أخرى عديدة؛ مثل السرطان والسكري.

وواجهت أبحاث العلاج الحركي تحديات متمثلة في ضعف قدرة الأجهزة الآلية على توزيع الضغط والتمدد بصورة متساوية على العضلات، وإيصالها إلى الطبقات العميقة من النسيج العضلي.

واستطاع الباحثون حل مشكلة التقنيات القديمة، من خلال إيصال العلاج إلى أعماق العضلات عند إجراء اختبارات على حيوانات مصابة بالضمور العضلي، ما أدى إلى شفائها.