الذكاء الاصطناعي يقود روبوتات التوصيل في مؤتمر برشلونة

وعرضت الشركة كذلك، تقنية تنقل جديدة توفر أفضل الاتجاهات والطرقات بفاعلية عالية وفي الوقت الفعلي، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ما يرفع كفاءة عمليات مراكز الخدمات اللوجستية وشركات التوصيل والشحن.

مؤتمر برشلونة

يُذكر أن مؤتمر برشلونة العالمي للأجهزة الذكية عرض أبرز التقنيات الذكية، في مركز المؤتمرات "فيرا دي برشلونة" على مدى 4 أيام، واستقبل عشرات الآلاف من الزوار من أكثر من 200 دولة.

وعرضت أجنحة المؤتمر تقنيات حديثة وإصدارات عديدة تهم المستهلك، على الرغم من غياب العروض القوية للاعبين أساسيين وشركات كبرى، مثل "سوني" و"سامسونغ" و"أبل".

ويبدو أن نسخة العام الحالي أعادت شيئا من ألق المعارض التقنية العالمية، بعد تراجع معظمها بسبب وباء كوفيد-19.