الذكاء الاصطناعي يقود روبوتات التوصيل في مؤتمر برشلونة
أعلنت شركة "كي تي" الكورية الجنوبية عن إطلاق روبوت توصيل ذكي وخوارزميات ذكاء اصطناعي تعزز مجال الخدمات، ضمن مؤتمر "برشلونة" الدولي للأجهزة الذكية.
وأطلقت الشركة أيضًا، منصة "روبوت ميكيرز" القائمة على تقنيات سحابية، وهي تدمج أنواعا مختلفة من التقنيات الروبوتية بالبنى التحتية اللازمة لتصميم الروبوتات وتصنيعها، وفقا لموقع "بيكول".
وتستطيع المنصة تصنيع روبوتات للعمل في قطاع الخدمات، مثل تطبيقات الطلبات وأنظمة التوزيع، فضلا عن الروبوتات المستخدمة في خدمات المصاعد والمداخل.
وتسهل المنصة عمليات تصنيع الروبوتات الخدمية، بتوفير حزمة أدوات تطوير البرمجيات (أس دي كي) إلى جانب واجهات برمجة التطبيقات (آي بي آي).
ويحتوي روبوت التوصيل الذي عرضته الشركة في المؤتمر، على نظام تبريد حديث يتحكم بالحرارة والرطوبة في صندوق تخزينه.
ويحافظ الروبوت على نضارة الطعام أثناء التوصيل. وتعتزم الشركة توسيعه ليشمل خدمات روبوتية أخرى في الفنادق والمستشفيات.
وتخطط الشركة أيضًا لاستخدام الروبوت في خدمات التوصيل الخاصة بالمنتجعات والمخيمات، بالطلب عن بعد من خلال رمز الاستجابة السريعة "كيو آر كود".
ووقعت "كي تي" مذكرة تفاهم مع شركة "إنتل" الأمريكية للترويج لتقنية "واي فاي 7" التي توفر تجربة أفضل وأداء أكثر استقرارا.
وتطور "كي تي" بموجب المذكرة، أكبر جهاز توجيه في كوريا الجنوبية، في حين تتولى "إنتل" تطوير حلول تقنية "واي فاي 7" لمواصلة ريادتها في السوق.
وكشفت "كي تي" أيضا عن خدمات الذكاء الاصطناعي خلال فعاليات المؤتمر، بما في ذلك مركز اتصال ذكي ومنصة لوجستية ذكية ومساعد ذكي، بالاعتماد على "مي ديوم"، نظامها المتطور للاستجابة التفاعلية.
وعرضت الشركة كذلك، تقنية تنقل جديدة توفر أفضل الاتجاهات والطرقات بفاعلية عالية وفي الوقت الفعلي، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ما يرفع كفاءة عمليات مراكز الخدمات اللوجستية وشركات التوصيل والشحن.
مؤتمر برشلونة
يُذكر أن مؤتمر برشلونة العالمي للأجهزة الذكية عرض أبرز التقنيات الذكية، في مركز المؤتمرات "فيرا دي برشلونة" على مدى 4 أيام، واستقبل عشرات الآلاف من الزوار من أكثر من 200 دولة.
وعرضت أجنحة المؤتمر تقنيات حديثة وإصدارات عديدة تهم المستهلك، على الرغم من غياب العروض القوية للاعبين أساسيين وشركات كبرى، مثل "سوني" و"سامسونغ" و"أبل".
ويبدو أن نسخة العام الحالي أعادت شيئا من ألق المعارض التقنية العالمية، بعد تراجع معظمها بسبب وباء كوفيد-19.