روبوت إنعاش قلبي رئوي ينقذ الأرواح في ثوان ويوفر الوقت والمجهود

والإنعاش القلبي الرئوي هو أحد الأساليب المنقذة للحياة التي تفيد في العديد من الحالات الطارئة، مثل الإصابة بالنوبة القلبية أو شبه الغرق، التي يتوقف فيها تنفس المصاب أو نبضه، وتتم العملية عبر ضغطات قوية وسريعة باليد على صدر المصاب.

ووفق تقرير أوردته محطة (WVLT-TV) التابعة لشبكة CBS الإخبارية الشهيرة، فإن الروبوت لوكاس 3 يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ بنسبة 60٪ أكثر من الإنعاش القلبي الرئوي اليدوي.

وذكرت المحطة أن الجهاز -الذي تبلغ تكلفته حوالي 20 ألف دولار يمكنه العمل بشكل جيد من 5 إلى 7 سنوات- قابل للبرمجة ما يجعله قادراً على مواكبة التغيرات التكنولوجية الحديثة.

وبحسب الموقع فإن الجهاز يوسع نطاق تقديم الرعاية الصحية الطارئة حيث يمكنه العمل أثناء التنقل داخل مركبة، كما يواصل عمله بشكل آلي حال احتاج المسعف إلى استخدام يديه في مهام أخرى مثل نقل المريض أو إدخاله لسيارة الإسعاف.