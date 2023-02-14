تطوير ذكاء اصطناعي يتعقب الروائح مثل الحشرات لمكافحة الحرائق

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "نيتشر ماشين إنتيلجنس" العلمية، إلى أن التقنية الجديدة تسمح بصناعة روبوتات قادرة على رصد تسرب الغازات الخطيرة، فضلا عن تعقب الحرائق والتهديدات البيئية الأخرى.

وقال الباحث ساتبريت إتش سينغ، المؤلف الرئيس للبحث، إن "علماء الأحياء درسوا قدرة الحشرات على تتبع الروائح لفترة طويلة، نظرًا لأهميتها الأساسية في حياة الحشرات وكونها شكلا من أشكال ذكائها، بسبب قدرتها على جمع الذكريات عن الروائح السابقة ومعالجتها في الجهاز الشمي فضلاً عن مساعدتها على التكيف مع اتجاهات الرياح بسرعة أثناء طيرانها"؛ وفقًا لموقع تك إكسبلور.

واستطاع الباحثون استبدال مصنع كامل من الأنابيب الريحية، بشبكة عصبية اصطناعية تسمح بفهم الروائح على مستويات عديدة.